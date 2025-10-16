Felipe Melo deu destaque para os momentos de Léo Jardim, Rayan e Vitor RoqueReprodução/Instagram
Vídeo: Felipe Melo defende chance para Léo Jardim, Rayan e Vitor Roque na Seleção
Ex-jogador pontuou que eles pedem passagem e merecem uma oportunidade
Flamengo reduz orçamento no futebol feminino, e Web reage: 'Vergonha'
Torcedores ficaram insatisfeitos com a decisão do Rubro-Negro, que demitiu a técnica Rosana Augusto nesta quinta-feira (16)
Vídeo: Felipe Melo defende chance para Léo Jardim, Rayan e Vitor Roque na Seleção
Ex-jogador pontuou que eles pedem passagem e merecem uma oportunidade
Santos aguarda por evolução física de Neymar para definir renovação
Craque está fora de ação há um mês por lesão muscular na coxa direita
Casagrande vê Vitor Roque acima de Pedro e pede convocação: ‘Melhor do Brasil’
Atacante, de 20 anos, vive bom momento no Palmeiras
Presidente do Palmeiras decide não viajar para jogo contra o Flamengo
Leila Pereira justificou que não vê clima para acompanhar o Verdão diante do Rubro-Negro
Davide abre o jogo sobre a fase de Arthur Cabral: 'Jogando com problemas físicos'
Atacante do Botafogo saiu vaiado na derrota para o Flamengo, na última quarta-feira (15)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.