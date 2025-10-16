Felipe Melo deu destaque para os momentos de Léo Jardim, Rayan e Vitor Roque - Reprodução/Instagram

Publicado 16/10/2025 16:10 | Atualizado 16/10/2025 16:14

Rio - Ex-jogador e atualmente comentarista do Grupo Globo, Felipe Melo disse que daria oportunidade para Léo Jardim e Rayan, do Vasco , e Vitor Roque, do Palmeiras, na seleção brasileira. Ele destacou o momento do trio e ressaltou que os jogadores "estão pedindo passagem".

"Menino Rayan, do Vasco, está fazendo chover. Como o Diniz falou, joga de ponta, dos dois lados, faz o número 9 também, o cara tem uma potência no chute, uma velocidade, uma estatura, faz gol de cabeça. Enfim, vive uma fase incrível. Vitor Roque. O Flaco López já foi convocado para a seleção da Argentina. O Vitor Roque, por tudo que já está fazendo e o momento que vive, também, penso eu, que merece uma oportunidade na seleção", disse Felipe Melo.

"Léo Jardim, goleiro do Vasco. Ontem, o cara fechou o gol. Não só ontem, mas dando como exemplo. Então, queria levantar esse tema, esse debate. O que vocês acham? Eu daria oportunidade na próxima convocação para esses três atletas. Não é momento para teste, mas esses três caras estão pedindo passagem, merecem de fato ter uma oportunidade. Copa é momento, e o momento deles pede uma oportunidade", completou.

O goleiro Léo Jardim está no Cruz-Maltino desde 2023 e é peça importante para o time. Ele também brilhou na vitória do Vasco sobre o Fortaleza por 2 a 0, na última quarta-feira (15).

Já Rayan é cria do Vasco e vive grande fase. Ele marcou cinco gols nos últimos cinco jogos que disputou pelo Cruz-Maltino na temporada.

Vitor Roque é outro atacante que está em alta. Assim como Rayan, também vem de cinco gols nas suas últimas cinco partidas.

"A gente tem visto o treinador da seleção fazer alguns testes. Primeiro jogo contra a Coreia deu muito certo. Contra o Japão, primeiro tempo certo, segundo tempo foi aquilo que nós vimos, algumas infelicidades, acabaram tomando a virada. A Copa do Mundo é um momento, quem estiver no melhor momento, acho que tem que ter oportunidade para poder representar a seleção brasileira", afirmou Felipe Melo.