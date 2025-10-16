Vitor Roque com a camisa do Palmeiras - Divulgação / Palmeiras

Publicado 16/10/2025 15:20

Rio - O bom momento do atacante Vitor Roque no Palmeiras vem fazendo com que o jogador seja pedido na seleção brasileira. O ex-atacante do Corinthians, Walter Casagrande exaltou o jovem e o colocou como o melhor na função de centroavante que atua no Brasil.

"Se o Richarlison é convocado, por que o Vitor Roque não pode ser pelo momento que ele atravessa? Ele é o melhor centroavante que joga no Brasil e está jogando muito bem mesmo", disse em participação no "Uol News Esporte".

Casagrande também elogiou bastante o Palmeiras que vive um grande momento na temporada, liderando o Brasileiro e classificado para a semifinal da Libertadores.

"Esse time do Palmeiras, pra mim, nas mãos do Abel, é o melhor que eu tô vendo jogar. Aquele que mais agrada, não só pelos resultados, mas pelo desempenho. É gostoso ver o time do Palmeiras jogar. E o Vitor Roque, cara, nessa briga de centroavantes, nesses testes que o Ancelotti faz, o Vitor Roque merece muito ser testado na seleção brasileira", concluiu.