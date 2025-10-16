Vitor Roque com a camisa do PalmeirasDivulgação / Palmeiras
Casagrande vê Vitor Roque acima de Pedro e pede convocação: ‘Melhor do Brasil’
Atacante, de 20 anos, vive bom momento no Palmeiras
Presidente do Palmeiras decide não viajar para jogo contra o Flamengo
Leila Pereira justificou que não vê clima para acompanhar o Verdão diante do Rubro-Negro
Davide abre o jogo sobre a fase de Arthur Cabral: 'Jogando com problemas físicos'
Atacante do Botafogo saiu vaiado na derrota para o Flamengo, na última quarta-feira (15)
Michael volta a jogar depois de quase quatro meses e empolga Filipe Luís: 'Imparável'
Jogador, de 29 anos, entrou em campo contra o Botafogo
Flamengo passa ileso e não terá desfalques por suspensão contra o Palmeiras
Rubro-Negro tinha cinco jogadores pendurados no clássico com o Botafogo, no Nilton Santos
Ronaldinho Gaúcho 'encontra' Odete Roitman e brinca: 'Está viva'
Ex-jogador publicou uma foto ao lado da atriz Débora Bloch
