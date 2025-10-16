Débora Bloch ao lado de Ronaldinho Gaúcho - Reprodução/X @10Ronaldinho

Débora Bloch ao lado de Ronaldinho GaúchoReprodução/X @10Ronaldinho

Publicado 16/10/2025 14:20

'Rei dos rolês aleatórios', Ronaldinho Gaúcho publicou nesta quinta-feira (16) uma foto ao lado da atriz Débora Bloch, que interpreta Odete Roitman no remake da novela 'Vale Tudo'. O ex-jogador ainda brincou sobre a personagem.

"Encontrei a Odete Roitman, está viva", escreveu Ronaldinho Gaúcho.

Publicação de Ronaldinho Gaúcho no story do Instagram Reprodução/Instagram @ronaldinho

O grande mistério da novela é descobrir quem matou Odete Roitman. A cena com a morte da personagem foi ao ar na semana passada.

Ronaldinho e a Globo

Nesta semana, a TV Globo anunciou a contratação do ex-jogador para trabalhar nas transmissões da Copa do Mundo de 2026. Ronaldinho será uma espécie de embaixador que realizará de "rolês aleatórios" por Estados Unidos, México e Canadá, os países-sede do torneio.

A novidade foi revelada na cerimônia do Upfront Globo 2026, evento em que o grupo apresenta ao mercado publicitário as atrações no ano seguinte.