Débora Bloch ao lado de Ronaldinho GaúchoReprodução/X @10Ronaldinho
Ronaldinho Gaúcho 'encontra' Odete Roitman e brinca: 'Está viva'
Ex-jogador publicou uma foto ao lado da atriz Débora Bloch
John Kennedy vê resultado justo do Fluminense e projeta clássico com Vasco
Centroavante voltou a receber oportunidade e entrou bem na partida
Zubeldía admite atuação ruim, mas valoriza esforço do Fluminense: 'Lutou até o fim'
Tricolor venceu com gol de Thiago Silva, aos 52 minutos do segundo tempo
Samuel Xavier detona cera do Juventude e defende árbitro: 'Difícil de apitar'
Regra de pune cera de goleiro rendeu escanteio decisivo para o Fluminense nos acréscimos da partida
Herói da vitória do Fluminense, Thiago Silva pede paciência e sonha com título da Copa do Brasil
Zagueiro defendeu o técnico Zubeldía e pediu paciência aos torcedores por erros
Thiago Silva marca no fim, Fluminense vence Juventude e segue na caça ao G-6
Tricolor teve dificuldades para criar durante todo o jogo, mas pressionou até o fim e conquistou os três pontos
Real Madrid avalia mudança estatutária para permitir entrada de investidores
Florentino Pérez tem feito estudos desde o ano passado para modificar o estatuto
