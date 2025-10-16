Rodrigo Caetano é o coordenador executivo geral de Seleções Masculinas - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 16/10/2025 17:22

Rio - O coordenador executivo geral de Seleções Masculinas da CBF , Rodrigo Caetano, explicou a escolha de Senegal e Tunísia como adversários do Brasil na data Fifa de novembro. Em entrevista ao site da entidade, o dirigente citou que são duas "seleções distintas" do continente africano e trouxe as características de cada uma.

"Dentro do nosso planejamento de enfrentar escolas diferentes de futebol, queríamos pegar duas seleções distintas do continente africano. Senegal é uma seleção tradicional, acabou de conquistar a vaga para a Copa do Mundo. Tem um futebol de muita força e habilidade", disse Caetano.

"Já a Tunísia representa a escola da África Mediterrânea, com equipes mais leves e velozes. São duas seleções fortes e que exigirão bastante da nossa equipe", completou.

Agenda

O Brasil vai enfrentar Senegal em 15 de novembro, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Já no dia 18, enfrenta a Tunísia, a partir das 16h30 (de Brasília), no no Decathlon Stadium, em Lille.

Estes serão os dois últimos compromissos da Amarelinha em 2025. O Brasil voltará a campo em março de 2026, e o objetivo é enfrentar europeus.