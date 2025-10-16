O atacante Bryan Angulo, ex-Santos e atualmente na LDU Portoviejo (EQU), sofreu um atentando nesta quinta-feira (16). Ele foi atacado por dois homens em uma moto. Por meio de um comunicado, o clube informou que o quadro de saúde do jogador é estável.
"Graças ao atendimento médico oportuno e ao apoio de seus colegas, podemos confirmar que sua saúde é estável. Informamos também que vários dos nossos jogadores receberam ameaças relacionadas com o evento desportivo agendado para esta sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025, contra o clube Búhos ULVR", diz um trecho do comunicado.
Um vídeo nas redes sociais mostra o ocorrido. Confira abaixo:
Así fue el momento del ataque armado al jugador de fútbol Bryan el Cuco Ángulo, jugador de la Liga de Portoviejo en Manabí. Esto sucedió cuando se dirigía a entrenar, uno de los sicarios fue detenido. pic.twitter.com/SP0U0YrCMq
