Policiais na área após o atentado contra AnguloReprodução/X @EmergenciasEc

Publicado 16/10/2025 18:00

O atacante Bryan Angulo, ex-Santos e atualmente na LDU Portoviejo (EQU), sofreu um atentando nesta quinta-feira (16). Ele foi atacado por dois homens em uma moto. Por meio de um comunicado, o clube informou que o quadro de saúde do jogador é estável.

"Graças ao atendimento médico oportuno e ao apoio de seus colegas, podemos confirmar que sua saúde é estável. Informamos também que vários dos nossos jogadores receberam ameaças relacionadas com o evento desportivo agendado para esta sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025, contra o clube Búhos ULVR", diz um trecho do comunicado.

Um vídeo nas redes sociais mostra o ocorrido. Confira abaixo:



Así fue el momento del ataque armado al jugador de fútbol Bryan el Cuco Ángulo, jugador de la Liga de Portoviejo en Manabí.

Esto sucedió cuando se dirigía a entrenar, uno de los sicarios fue detenido. pic.twitter.com/SP0U0YrCMq — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 16, 2025

O ataque gerou uma reação dos jogadores da equipe. A imprensa local postou imagens da repercussão:

Informa el colega @PedroAnibalEc que #BryanAngulo , jugador de #LDUP ha recibido un disparo. El elenco manabita jugará mañana el partido de vuelta por los 16avos del ascenso nacional.



Fotos enviadas desde #Portoviejo: pic.twitter.com/MMIoZpE64q — Ramón Morales Verduga (@Rmoralesverduga) October 16, 2025

Veja o comunicado do clube

A Liga Desportiva Universitaria Portoviejo informa ao público, à mídia e aos torcedores em geral que, infelizmente, o jogador Bryan Angulo Tenorio sofreu um atentado contra sua vida.

Graças ao atendimento médico oportuno e ao apoio de seus colegas, podemos confirmar que sua saúde é estável.

Informamos também que vários dos nossos jogadores receberam ameaças relacionadas com o evento desportivo agendado para esta sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025, contra o clube Búhos ULVR.

Repudiamos qualquer ato que busque intimidar, assustar ou gerar medo entre nossos jogadores, comissão técnica, dirigentes e torcedores. Condenamos veementemente qualquer forma de violência, pois o futebol deve ser um espaço de paz, respeito e união.

Apelamos urgentemente à Federação Equatoriana de Futebol, à Associação de Futebol de Manabi e às autoridades competentes que garantam que esta partida seja disputada em um ambiente que garanta a segurança de todos os participantes, dentro e fora de campo.

Agradecemos a manifestação solidariedade e apoio dos torcedores, instituições e órgãos reguladores, com os quais tomamos as medidas necessárias para esclarecer os fatos e garantir a tranquilidade de nossa equipe.