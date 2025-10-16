Atacante do Barcelona, Lamine Yamal é um dos destaques da seleção espanhola - Miguel Medina / AFP

Publicado 16/10/2025 18:45

Com apenas 18 anos, o atacante do Barcelona Lamine Yamal entrou no ranking dos dez jogadores mais bem pagos do mundo da revista especializada Forbes, divulgado nesta quinta-feira (16).



A revista estima em 43 milhões de dólares (R$ 234,2 milhões, na cotação atual) os rendimentos anuais do jovem espanhol, que renovou em maio o seu contrato com o 'Barça' até 2031.



Deste total, cerca de 10 milhões (R$ 54,5 milhões) seriam gerados pelos patrocínios com marcas como Adidas.



O jovem espanhol fecha uma lista liderada pelo português Cristiano Ronaldo (280 milhões de dólares) e na qual o astro argentino Lionel Messi ocupa a segunda posição, com 130 milhões, dos quais até 70 milhões são gerados apenas em patrocínios, segundo a Forbes.



Também estão no ranking o francês Karim Benzema (3º) e o senegalês Sadio Mané (8º), que jogam no futebol saudita, estrelas do Real Madrid como Kylian Mbappé (4º), Vinícius Júnior (6º) e Jude Bellingham (9º), além dos atletas da Premier League Erling Haaland (5º) e Mohamed Salah (7º).

Confira o Top-10:

1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): 280 milhões de dólares

2. Lionel Messi (Inter Miami): 130 milhões de dólares

3. Karim Benzema (Al-Ittihad): 104 milhões de dólares

4. Kylian Mbappé (Real Madrid): 95 milhões de dólares

5. Erling Haaland (Manchester City): 80 milhões de dólares

6. Vini Jr (Real Madrid): 60 milhões de dólares

7. Mohamed Salah (Liverpool): 55 milhões de dólares

8. Sadio Mané (Al-Nassr): 54 milhões de dólares

9. Jude Bellingham (Real Madrid): 44 milhões de dólares

10. Lamine Yamal (Barcelona): 43 milhões de dólares