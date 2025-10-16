Atacante do Barcelona, Lamine Yamal é um dos destaques da seleção espanholaMiguel Medina / AFP
A revista estima em 43 milhões de dólares (R$ 234,2 milhões, na cotação atual) os rendimentos anuais do jovem espanhol, que renovou em maio o seu contrato com o 'Barça' até 2031.
Deste total, cerca de 10 milhões (R$ 54,5 milhões) seriam gerados pelos patrocínios com marcas como Adidas.
O jovem espanhol fecha uma lista liderada pelo português Cristiano Ronaldo (280 milhões de dólares) e na qual o astro argentino Lionel Messi ocupa a segunda posição, com 130 milhões, dos quais até 70 milhões são gerados apenas em patrocínios, segundo a Forbes.
Também estão no ranking o francês Karim Benzema (3º) e o senegalês Sadio Mané (8º), que jogam no futebol saudita, estrelas do Real Madrid como Kylian Mbappé (4º), Vinícius Júnior (6º) e Jude Bellingham (9º), além dos atletas da Premier League Erling Haaland (5º) e Mohamed Salah (7º).
Confira o Top-10:
2. Lionel Messi (Inter Miami): 130 milhões de dólares
3. Karim Benzema (Al-Ittihad): 104 milhões de dólares
4. Kylian Mbappé (Real Madrid): 95 milhões de dólares
5. Erling Haaland (Manchester City): 80 milhões de dólares
6. Vini Jr (Real Madrid): 60 milhões de dólares
7. Mohamed Salah (Liverpool): 55 milhões de dólares
8. Sadio Mané (Al-Nassr): 54 milhões de dólares
9. Jude Bellingham (Real Madrid): 44 milhões de dólares
10. Lamine Yamal (Barcelona): 43 milhões de dólares
