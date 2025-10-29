Lance do jogo entre Fluminense e Vasco no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 29/10/2025 19:07 | Atualizado 29/10/2025 19:32

Rio - A CBF divulgou, nesta quarta-feira (29), a tabela detalhada das semifinais da Copa do Brasil. Fluminense Vasco vão medir forças nos dias 11 (quinta-feira) e 14 (domingo) de dezembro, no Maracanã. O jogo de ida, com mando do Cruz-Maltino, terá início às 20h. Já a partida da volta, com mando do Tricolor, começará às 20h30.

Do outro lado da chave estão Corinthians e Cruzeiro. O primeiro jogo acontecerá em 10 de dezembro (quarta-feira), às 21h30, no Mineirão. A segunda partida está marcada para o dia 14 (domingo), às 18h, na Neo Química Arena.

Veja a tabela

FLUMINENSE x VASCO

Jogo de ida: 11/12 (quinta-feira), às 20h, no Maracanã (Vasco x Fluminense). Transmissão: SporTV, Premiere e Prime Video.

Jogo da volta: 14/12 (domingo), 20h30, no Maracanã (Fluminense x Vasco). Transmissão: SporTV, Premiere e Prime Video.

CORINTHIANS x CRUZEIRO

Jogo de ida: 10/12 (quarta-feira), às 21h30, no Mineirão (Cruzeiro x Corinthians). Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere e Prime Video.

Jogo da volta: 14/12 (domingo), às 18h, na Neo Química Arena (Corinthians x Cruzeiro). Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere e Prime Video.