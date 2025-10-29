Lance do jogo entre Liverpool e Crystal Palace - Paul Ellis / AFP

Publicado 29/10/2025 19:26

Inglaterra - O Liverpool ampliou sua crise nesta quarta-feira ao somar a quinta derrota seguida em gramados da Inglaterra. Vindo de vexames na Premier League, levou sua decepção agora para a Copa da Liga Inglesa, na qual recebeu e foi batido pelo Crystal Palace, por 3 a 0, gols de Sarr (2) e Pino, se despedindo na quarta fase após Arne Slot optar por escalação reserva. Já Chelsea, Manchester City e Arsenal confirmaram o favoritismo.





Apesar de não figurar entre as potências inglesas, o time londrino vem se tornando uma pedra no sapato dos comandados de Arne Slot, a quem proporcionou a terceira frustração seguida. O Crystal Palace desbancou o Liverpool na final da Supercopa da Inglaterra, ganhou pela Premier League iniciando a série de insucessos dos Reds, e agora o bate na Copa da Liga Inglesa.



O Liverpool entrou em campo em Anfield pressionado por quatro derrotas seguidas na Premier League, sequência que começou com revés justamente diante do Crystal Palace, oponente do dia. Ainda levou 1 a 0 do Galatasaray, pela Champions, na qual goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 1 para amenizar a crise.



Arne Slot não contou com peças importantes, casos de Alisson, Leoni, Garvenberch, Isak, Curtis Jones e Frimpong, machucados, e ainda não levou nem para a reserva nomes de peso, casos de Gakpo, Salah, Ekitike, Van Dick, Konate e Wirtz. Confiava em seus reservas, mostrando preocupação, ainda, com a sequência dura diante de Aston Villa, Real Madrid (Champions) e Manchester City.



Com escalação alternativa, a primeira etapa dura, de poucas oportunidades para os mandantes teve um desfecho nada animador. Um ataque envolvente aos 40 minutos acabou em gol do Crystal Palace. Joe Gomez tentou cortar o lançamento na área e acabou servindo o atacante Sarr, que bateu de primeira, sem chances para Woodman.



O Liverpool acabou acusando o golpe e, antes do intervalo, ainda deu tempo de Sarr anotar o segundo, desta vez uma pintura. O atacante tocou de letra e recebeu de volta, livre, para virar o pé e bater colocado.



A tônica não se modificou na etapa final, com o Palace apenas administrando a posse de bola e fazendo o tempo passar. A chuva forte ainda esfriou os ânimos do Liverpool, que teve Nallo expulso e nada pôde fazer diante de um adversário bem armado em campo. No fim, Pino anotou o seu, ampliando o placar.



CHELSEA TEM BRILHO DE BRASILEIROS, CITY LEVA SUSTO, MAS VIRA E ARSENAL AVANÇA



Outros três gigantes estiveram em campo nesta quarta-feira e carimbaram a classificação. Quem se garantia bem, mas sofreu com um final maluco foi o Chelsea. Em visita ao Wolverhampton, a equipe contou com brilho e gol dos brasileiros Andrey Santos e Estêvão na vitória por 4 a 3.



O volante abriu o placar com cinco minutos, viu Tyrique George ampliar e depois roubou a bola que sobrou livre para Estêvão dar cavadinha e encobrir o goleiro, ampliando o placar para 3 a 0. Arokodare e Wolfe descontaram, ameaçando uma remontada.