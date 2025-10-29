João Fonseca em ação contra Karen KhachanovJulien de Rosa / AFP
João Fonseca perde para Karen Khachanov e dá adeus ao Masters 1000 de Paris
Brasileiro foi superado por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 3/6 e 6/3
Liverpool usa reservas e cai na Copa da Liga Inglesa em 3ª decepção seguida contra o Palace
Chelsea, Manchester City e Arsenal avançam para as quartas de final
Copa do Brasil: veja datas, horários e locais dos jogos entre Fluminense e Vasco
A CBF divulgou a tabela detalhada das semifinais nesta quarta-feira
Rayan treina sem restrições e deve reforçar o Vasco contra o São Paulo
Atacante ficou fora da vitória sobre o Red Bull Bragantino por causa de um edema na coxa direita
Claudinho destaca desejo de jogar no Flamengo e cita força da torcida
O meia quase atuou pelo Rubro-Negro em 2024
Após 20 anos, técnico mais velho do Brasil pode retornar à Série B
Treinador de 78 anos deve assumir o Amazonas para evitar o rebaixamento para a Série C
