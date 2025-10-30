Recentemente, Messi renovou contrato com o Inter Miami, dos Estados Unidos, até 2028Chandan Khanna / AFP
Arábia Saudita recusou oferta de Messi para jogar no país antes da Copa de 2026
Craque argentino tinha a intenção de disputar o campeonato local por quatro meses
Arrascaeta manda recados a quem subestimou o Flamengo na Libertadores
Meia uruguaio exalta desempenho do do Rubro-Negro nos últimos anos
Bayern de Munique parabeniza Flamengo por vaga na final da Libertadores
Clube alemão foi carrasco do Rubro-Negro no Mundial de Clubes
Renê revela meta estipulada pelo Fluminense antes da Copa do Brasil
Lateral acredita que o time precisa ir melhor fora de casa para alcançar objetivo
Técnico do Racing se emociona após eliminação para o Flamengo: 'Decepcionei meu povo'
Gustavo Costas também valorizou a entrega da equipe
Técnico do Chelsea critica o próprio jogador por expulsão: 'Vermelho muito estupido'
Atacante entrou no segundo tempo e recebeu dois amarelos em menos de dez minutos em campo
