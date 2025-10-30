Recentemente, Messi renovou contrato com o Inter Miami, dos Estados Unidos, até 2028 - Chandan Khanna / AFP

Publicado 30/10/2025 14:27

A Arábia Saudita rejeitou uma proposta de Lionel Messi, que tinha a intenção de disputar seu campeonato durante um período de quatro meses antes da Copa do Mundo de 2026, segundo um dirigente esportivo.

"A equipe de Messi entrou em contato comigo durante o Mundial de Clubes. Ele queria jogar na Arábia Saudita durante os quatro meses de interrupção da Major League Soccer para se preparar para a Copa do Mundo de 2026", afirmou Abdallah Hammad, diretor-geral da Academia Mahd para o desenvolvimento de talentos, em um podcast do meio de comunicação saudita 'Thmanya'.

"O mesmo aconteceu com (David) Beckham quando jogava no Los Angeles Galaxy e foi jogar no Milan", acrescentou.

"Transmiti a proposta ao ministro, mas ele rejeitou que Messi venha apenas por quatro meses e o assunto foi encerrado. Disse que o Campeonato Saudita não seria um campo de treinamento", adicionou Hammad.

Ao ser questionado se o reino havia recusado a oferta do argentino de 38 anos, ele confirmou: "Sim".

Desde a contratação do português Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr no início de 2023, o Campeonato Saudita tem atraído várias estrelas procedentes dos principais clubes europeus, entre elas Karim Benzema e Neymar.