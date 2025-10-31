Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 31/10/2025 09:00

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra (@elivillagra_barbie), é torcedora apaixonado pelo clube paraguaio. A beldade, inclusive, acredita que torcer pela equipe de Assunção dá um caráter diferenciado para o homem em matéria de amor.

"Eles demonstraram garra, paixão e, acima de tudo… resistência! Tem atitude, seu olhar desafiador e aquele fogo que não se apaga nem mesmo no inverno", disse em entrevista ao site "Popular".

A beldade, que tem mais de 263 mil seguidores no Instagram, também garantiu que jamais teve uma desilusão amorosa com um torcedor do Cerro.

"Eles são cavalheiros. Eu sou intensa na minha intimidade, assim como meu clube. Gosto de vencer e não deixo nenhuma oportunidade passar", concluiu.