Palmeiras e Flamengo somam mais de R$ 500 milhões em premiações na temporada - Gilvan de Souza/Flamengo

Palmeiras e Flamengo somam mais de R$ 500 milhões em premiações na temporadaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/11/2025 09:30 | Atualizado 01/11/2025 09:57

Rio - Os clubes da Série A do Brasileirão já arrecadaram mais de R$ 1,4 bilhão com valores de premiações em 2025. Finalistas da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, juntos, somam um montante superior a R$ 500 milhões. Porém, o Fluminense ainda é o líder da lista, com R$ 363,1 milhões.

O Mundial de Clubes ajudou a inflar os valores das premiações. Único brasileiro semifinalista, o Fluminense ganhou R$ 324,9 milhões no torneio. O Tricolor, no entanto, tem a liderança ameaçada pelo Palmeiras, que pode ultrapassá-lo caso conquiste o título da Liberadores, que renderia mais R$ 128,1 milhões.

O quarto colocado da lista é justamente o outro brasileiro a ter disputado o Mundial de Clubes, assim como Fluminense, Palmeiras e Flamengo. O Botafogo arrecadou R$ 193,9 milhões na temporada, sendo R$ 142,6 milhões com a competição organizada pela Fifa, entre junho e julho, nos Estados Unidos.

Premiações dos clubes da Série A em 2025:

1º - Fluminense: R$ 363,1 milhões

2º - Palmeiras: R$ 312,3 milhões

3º - Flamengo: R$ 252,0 milhões

4º - Botafogo: R$ 193,9 milhões

5º - Bahia: R$ 46,1 milhões

6º - São Paulo: R$ 45,8 milhões

7º - Atlético-MG: R$ 44,7 milhões

8º - Corinthians: R$ 37,5 milhões

9º - Internacional: R$ 33,9 milhões

10º - Vasco: R$ 32,7 milhões

11º - Fortaleza: R$ 32,7 milhões

12º - Cruzeiro: R$ 26,0 milhões

13º - Grêmio: R$ 15,0 milhões

14º - Vitória: R$ 12,2 milhões

15º - Ceará: R$ 10,9 milhões

16º - Bragantino: R$ 9,7 milhões

17º - Sport: R$ 5,5 milhões

18º - Santos: R$ 3,1 milhões

19º - Juventude: R$ 1,5 milhões

20º - Mirassol: R$ 400 mil