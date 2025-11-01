Rio - Os clubes da Série A do Brasileirão já arrecadaram mais de R$ 1,4 bilhão com valores de premiações em 2025. Finalistas da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, juntos, somam um montante superior a R$ 500 milhões. Porém, o Fluminense ainda é o líder da lista, com R$ 363,1 milhões.
O Mundial de Clubes ajudou a inflar os valores das premiações. Único brasileiro semifinalista, o Fluminense ganhou R$ 324,9 milhões no torneio. O Tricolor, no entanto, tem a liderança ameaçada pelo Palmeiras, que pode ultrapassá-lo caso conquiste o título da Liberadores, que renderia mais R$ 128,1 milhões.
O quarto colocado da lista é justamente o outro brasileiro a ter disputado o Mundial de Clubes, assim como Fluminense, Palmeiras e Flamengo. O Botafogo arrecadou R$ 193,9 milhões na temporada, sendo R$ 142,6 milhões com a competição organizada pela Fifa, entre junho e julho, nos Estados Unidos.
Premiações dos clubes da Série A em 2025:
1º - Fluminense: R$ 363,1 milhões 2º - Palmeiras: R$ 312,3 milhões 3º - Flamengo: R$ 252,0 milhões 4º - Botafogo: R$ 193,9 milhões 5º - Bahia: R$ 46,1 milhões 6º - São Paulo: R$ 45,8 milhões 7º - Atlético-MG: R$ 44,7 milhões 8º - Corinthians: R$ 37,5 milhões 9º - Internacional: R$ 33,9 milhões 10º - Vasco: R$ 32,7 milhões 11º - Fortaleza: R$ 32,7 milhões 12º - Cruzeiro: R$ 26,0 milhões 13º - Grêmio: R$ 15,0 milhões 14º - Vitória: R$ 12,2 milhões 15º - Ceará: R$ 10,9 milhões 16º - Bragantino: R$ 9,7 milhões 17º - Sport: R$ 5,5 milhões 18º - Santos: R$ 3,1 milhões 19º - Juventude: R$ 1,5 milhões 20º - Mirassol: R$ 400 mil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.