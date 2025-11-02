Sacha Bali vence Davi Brito por decisão unânime no Fight Music Show 7 - Wesley Felix

Sacha Bali vence Davi Brito por decisão unânime no Fight Music Show 7 Wesley Felix

Publicado 02/11/2025 08:41

São Paulo - O vencedor de A Fazenda 16, Sacha Bali, derrotou o campeão do BBB 24, Davi Brito, no Fight Music Show 7, realizado neste sábado (1º), no Ginásio do Ibirapuera. O evento, que combina lutas e atrações de entretenimento, teve uma das disputas mais aguardadas da noite decidida por decisão unânime dos juízes.

Como pode o Davi Brito ser ruim em tudo que se propõe pic.twitter.com/bWXdXDlDnQ (@conejobadx) November 2, 2025

Os primeiros rounds foram marcados pelo equilíbrio. Ambos os lutadores apresentaram bom ritmo, mas Sacha Bali levou vantagem ao conectar uma boa sequência após um giro provocativo de Davi no assalto inicial. No segundo round, o ator manteve o domínio, impondo maior volume de golpes.



Davi Brito reagiu a partir do terceiro round, quando a disputa ficou mais estudada e os dois trocaram golpes apenas nos segundos finais. O momento mais tenso ocorreu quando o árbitro precisou interromper a luta após um golpe de Davi na nuca de Sacha. No quarto assalto, o baiano conseguiu equilibrar o confronto com uma boa sequência, mas o cansaço passou a pesar para ambos.



No quinto e último round, Sacha Bali voltou a assumir o controle. O ator de 44 anos conectou dois "jabs" decisivos e aproveitou o desgaste do rival para garantir a vitória, encerrando o combate sob aplausos do público.

Com muitas provocações dos dois lados, as declarações após o duelo foram distintas. O vencedor Sacha continuou o tom agressivo e afirmou que "respeito e humildade vencem a soberba e petulância". Já Davi Brito estava fez questão de parabenizar o ator.

O Sacha ACABANDO com o Davi Brito no discurso de vitória, a maior porrada foi essa aqui. #FMS7noCombate pic.twitter.com/wQQ0p421h9 — jeff mattias (@jeffmattias) November 2, 2025

"Eu recebi milhares de mensagens, principalmente da Bahia, pedindo para eu amassar o Davi. E ele mereceu, mas mereceu muito. [...] Se pode ficar alguma mensagem para quem viu essa luta, é que respeito e humildade vencem a soberba e petulância", disse Sacha Bali.

"(A provocação) Faz parte da luta. No início é um esquenta, vou provocar mesmo. Mas ele ganhou, quero parabenizá-lo. Todos que subiram aqui são campeões, independente de ter ganhado ou perdido", disse Davi Brito.

Resumo da noite

O Fight Music Show 7 contou com diversas lutas além do duelo entre Sacha Bali e Davi Brito. Esquiva Falcão venceu Binho de Jesus por decisão unânime, enquanto Rogério Minotouro superou Rey Physique por nocaute técnico no sexto round. Xamuel derrotou Jhony MC por decisão unânime e Inaê Barros levou a melhor sobre Fernanda Lacerda por decisão dividida.

Entre os influenciadores, Nego do Borel venceu Rômulo Deu Cria, e a dupla Pobre Loco e Cláudio Andrade empatou com He-Man e Cabo Pereira. Fechando a noite, Kew bateu Thomaz Costa, Lucas Mineiro venceu Bruno Nascimento, e Gabriel Souza Galindo superou Leonardo Moraes, todos por decisão unânime.