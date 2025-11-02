Messi - Ira L. Black / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 02/11/2025 10:00

Estados Unidos - Em busca do título inédito da Major League Soccer (MLS), a liga profissional de futebol dos Estados Unidos, Lionel Messi até balançou a rede, mas o Inter Miami foi derrotado por 2 a 1 para o Nashville, fora de casa, na noite de sábado, e corre o risco de ser eliminado ainda na primeira rodada dos playoffs da MLS Cup.

Vencedor do Supporters' Shield, oferecido à equipe de melhor campanha na temporada regular, no ano passado, o Inter Miami avançou na terceira posição da Conferência Leste, enquanto o Nashville foi o sexto. A série melhor de três partidas está empatada com um triunfo para cada lado.



Quem vencer no próximo sábado (8), em Fort Lauderdale, na Flórida, avança para enfrentar o Cincinnati, segundo colocado na temporada regular, ou o Columbus Crew, o sétimo, nas semifinais da conferência. O Cincinnati, que venceu a primeira partida da série melhor de três, poderá definir a classificação neste domingo.