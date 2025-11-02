Messi Ira L. Black / Getty Images North America / Getty Images via AFP
Vencedor do Supporters' Shield, oferecido à equipe de melhor campanha na temporada regular, no ano passado, o Inter Miami avançou na terceira posição da Conferência Leste, enquanto o Nashville foi o sexto. A série melhor de três partidas está empatada com um triunfo para cada lado.
Quem vencer no próximo sábado (8), em Fort Lauderdale, na Flórida, avança para enfrentar o Cincinnati, segundo colocado na temporada regular, ou o Columbus Crew, o sétimo, nas semifinais da conferência. O Cincinnati, que venceu a primeira partida da série melhor de três, poderá definir a classificação neste domingo.
Sam Surridge e Josh Bauer deixaram o Nashville em vantagem ainda no primeiro tempo. Os visitantes pressionaram em busca do empate no segundo tempo e Luis Suárez chegou a acertar a trave. Sob forte marcação, Messi ainda descontou no final da partida, aos 45 minutos da etapa complementar, mas não conseguiu evitar a derrota.
"É nosso trabalho impedir isso. Essa é a beleza do jogo", afirmou o técnico do Nashville, B.J. Callaghan, sobre limitar o impacto de Messi. "Você nunca pensa que vai eliminá-lo completamente do jogo, mas precisa ser capaz de neutralizar algumas das coisas que eles (jogadores de elite) tentam fazer."
