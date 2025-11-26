Neymar convive com problemas físicos no retorno ao SantosDivulgação/Santos

Neymar cumpre uma agenda diária de tratamento no departamento médico do Santos, após ser diagnosticado com lesão no menisco do joelho esquerdo. Apesar de pouco provável, o camisa 10 tenta se recuperar a tempo de ainda jogar as últimas partidas do Brasileirão, mas há a preocupação com o agravamento do problema médico, que só deve ser solucionado com uma artroscopia.
A cirurgia ainda não está confirmada, mas é praticamente certa. Isso só deve ocorrer após o fim da temporada, já que ainda há uma pequena esperança de recuperação para ajudar o clube na luta contra o rebaixamento.
A tendência, entretanto, é que Neymar não jogue mais em 2025. Isso porque ele está com o joelho inchado e com dores, e jogar no sacrifício pode agravar a lesão no menisco.
Além disso, o joelho é o mesmo da grave lesão nos ligamentos em 2023, que o fez passar por cirurgia e ficar fora dos gramados por um ano. Caso a cirurgia seja confirmada, o tempo de recuperação é curto, de cerca de três semanas, já que é considerado um procedimento leve.