Neymar convive com problemas físicos no retorno ao Santos - Divulgação/Santos

Neymar convive com problemas físicos no retorno ao SantosDivulgação/Santos

Publicado 26/11/2025 12:53

há a preocupação com o agravamento do problema médico, que só deve ser solucionado com uma artroscopia.

Neymar cumpre uma agenda diária de tratamento no departamento médico do Santos, após ser diagnosticado com lesão no menisco do joelho esquerdo . Apesar de pouco provável, o camisa 10 tenta se recuperar a tempo de ainda jogar as últimas partidas do Brasileirão, mas

A cirurgia ainda não está confirmada, mas é praticamente certa. Isso só deve ocorrer após o fim da temporada, já que ainda há uma pequena esperança de recuperação para ajudar o clube na luta contra o rebaixamento.



A tendência, entretanto, é que Neymar não jogue mais em 2025. Isso porque ele está com o joelho inchado e com dores, e jogar no sacrifício pode agravar a lesão no menisco.



Além disso, o joelho é o mesmo da grave lesão nos ligamentos em 2023, que o fez passar por cirurgia e ficar fora dos gramados por um ano. Caso a cirurgia seja confirmada, o tempo de recuperação é curto, de cerca de três semanas, já que é considerado um procedimento leve.