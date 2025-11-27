Arne Slot corre risco de ser demitido do LiverpoolAFP
Técnico do Liverpool admite risco de demissão após goleada na Liga dos Campeões
Time sofreu nove derrotas em 12 jogos
Técnico do Liverpool admite risco de demissão após goleada na Liga dos Campeões
Time sofreu nove derrotas em 12 jogos
Site vaza possível camisa da Seleção para Copa do Mundo de 2026
Peça é inspirada na utilizada pelo Brasil no Mundial de 1970
CEO do Botafogo brinca sobre clube francês: 'Não emprestem dinheiro ao Lyon'
Thairo Arruda detalha a relação financeira entre as partes
Flamengo e Palmeiras ganham destaque em jornal espanhol
O 'As' apontou o 'sucesso de fazer as coisas direito' ao falar sobre os dois clubes
Cristiano Ronaldo se torna acionista de organização de MMA
Craque português é apaixonado por artes marciais
STJD marca julgamento de dirigentes do Botafogo após confusão em clássico com o Vasco
Léo Coelho e Joel Carli podem ser punidos na segunda-feira (1º) por invasão à área da arbitragem; entenda
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.