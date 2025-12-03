Xabi Alonso em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Real Madrid não pensa em demitir Xabi Alonso apesar da má fase, diz jornal espanhol
Treinador, de 44 anos, vive oscilação no clube espanhol
Musa do Olimpia critica homens mimados: 'Só querem atenção e sexo'
Maccarena Avalos tem mais de 206 mil seguidores no Instagram
Memes exaltam título do Flamengo e zoam Palmeiras por novo vice
Rubro-Negro conquistou Libertadores e Brasileirão em cima do rival paulista
Thiago Mendes ganha sequência no Vasco em momento-chave na temporada
Elogiado por Diniz, volante espera manter a titularidade no Cruz-Maltino
Ídolo do Flamengo, Petkovic posta foto comemorando título brasileiro no Maracanã
Ex-jogador acompanhou vitória por 1 a 0 contra o Ceará nesta quarta-feira (3)
Flamengo ironiza declaração de Abel Ferreira: 'Se for chorar manda áudio'
Técnico português virou alvo ao questionar o título rubro-negro na Libertadores
Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Jogo será nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.