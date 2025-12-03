Xabi Alonso em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Rio - Apesar da temporada irregular até o momento, o Real Madrid não vê Xabi Alonso em perigo. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o técnico conta com a confiança do clube que entende que o jovem treinador precisa de tempo para implementar o seu modelo de trabalho.
A direção do Real Madrid observou sinais de melhora no desempenho da equipe nas últimas partidas, apesar dos tropeços, e acredita que o retorno às vitórias é uma questão de tempo. O momento de instabilidade fez o Barcelona assumir a liderança no Campeonato Espanhol.
No Real Madrid, não há menção a prazos para uma reviravolta ou mudança na condução técnica. O clube argumenta que a equipe continua em processo de construção e mostrou potencial, ponderando que o número de lesões recentes, que chegou a desfalcar o time com sete jogadores importantes em algumas partidas, impactou os resultados.
Uma situação que gerou uma polêmica envolvendo o trabalho de Xabi Alonso foi a perca de status de incontestável de Vini Jr no elenco do Real Madrid. Muitos veem a decisão do treinador como equivocada.