Mbappé celebra gol marcado pelo Real Madrid sobre o Athletic BilbaoAnder Gillenea / AFP

Publicado 03/12/2025 17:15

O Real Madrid se recuperou do tropeço diante do Girona com estilo nesta quarta-feira. Em visita ao Athletic Bilbao, no estádio San Mamés, a equipe do técnico Xabi Alonso não encontrou dificuldades para superar os anfitriões por 3 a 0 em duelo antecipado da 19ª rodada de La Liga. Mbappé marcou duas vezes e Camavinga definiu o marcador.

Na classificação, o gigante espanhol contabiliza agora 36 pontos em 15 rodadas e tem um a menos que o rival Barcelona, líder isolado do Campeonato Espanhol. Já o Athletic de Bilbao se mantém estacionado na parte intermediária da tabela e soma 20 pontos.

Dono absoluto do espetáculo, o Real se impôs desde o início e tomou as rédeas da partida. A equipe merengue criou duas boas chances logo de cara e abriu o placar com apenas seis minutos de confronto.

Alexander-Arnold iniciou a trama ofensiva e inverteu o jogo para o outro lado. Mbappé fez o domínio, carregou a bola e mandou um arremate certeiro para abrir o placar logo aos sete minutos.

O Athletic Bilbao até assustou em um chute de Berenger que Courtois defendeu, mas foram os visitantes que estiveram mais perto de voltar a movimentar o marcador. Vini Jr escapou pela direita, passou pelo goleiro e, quase da linha de fundo, bateu rasteiro. A bola bateu na trave e saiu pela linha de fundo.

De tanto insistir, o segundo gol saiu antes do intervalo. Alexander-Arnold fez o levantamento da direita, Mbappé escorou para o meio da área e Camavinga, sozinho, cabeceou com categoria para aumentar a vantagem: 2 a 0.

Bastante à vontade em campo, o Real Madrid encaminhou a vitória com mais um belo gol. Mbappé recebeu pelo lado esquerdo do ataque, encontrou espaço para a finalização e acertou canto direito do goleiro Unai Simón aos 14 minutos.

A partir daí, com o jogo sob controle e a partida definida, o Real diminuiu o ritmo, cadenciou o duelo e garantiu um triunfo sem sustos na casa de seu rival.