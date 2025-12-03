Tom Brady é o maior jogador da história da NFL - Billie Weiss / Getty Images via AFP

Publicado 03/12/2025 19:30

Rio - Lendas do esporte norte-americano vão participar do sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será realizado na sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos. A Fifa anunciou nesta quarta (3) que o evento terá a presença de Tom Brady, Shaquille O'Neal e Wayne Gretzky.

Esse trio de ícones do futebol americano, basquete e hóquei no gelo será acompanhado pela estrela do beisebol Aaron Judge, atual capitão do New York Yankees, representando assim as quatro principais ligas esportivas da América do Norte.

"Participar do sorteio da Copa do Mundo é uma honra incrível. É o tipo de palco global com que todo atleta sonha", disse Tom Brady.

O quarteto de estrelas se juntará ao ex-jogador de futebol inglês Rio Ferdinand no palco, que apresentará a cerimônia no Kennedy Center. O sorteio definirá os grupos do torneio, que foi expandido pela primeira vez para 48 seleções.

Tom Brady, o jogador mais premiado da história da NFL, com sete títulos, Shaquille O'Neal, quatro vezes campeão da NBA, e Aaron Judge são figuras proeminentes no esporte americano. Já Wayne Gretzky representa o Canadá, um dos países-sede da Copa do Mundo, juntamente com o México.

"O futebol tem um poder único de unir pessoas do mundo todo e gerar um impacto positivo, e estou ansioso para ver isso acontecer na América do Norte no ano que vem e nos anos seguintes", disse Gretzky, considerado o maior jogador de hóquei no gelo de todos os tempos.