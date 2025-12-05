Ola Aina joga pelo Nottingham ForestAFP
Zagueiro revela em programa gostar da namorada de outro jogador
Após repercussão, defensor do Nottingham Forest explica situação
Norris é o mais rápido em treino livre para GP de Abu Dhabi; Bortoleto é 6º
Piloto da McLaren mostra força para última corrida que definirá o campeão da temporada
Filipe Luís aponta o grande desafio para o Flamengo em 2026
Técnico quer que os jogadores tenham a mesma fome que mostraram nesta temporada
Campeão olímpico e do UFC, Cejudo confirma que luta no UFC 323 será sua despedida do MMA
Prestes a fazer 39 anos de idade, Henry Cejudo foi campeão peso-mosca e peso-galo do UFC; saiba mais
CBF divulga áudios do VAR sobre pênalti e expulsão em Cruzeiro x Botafogo
Os dois lances aconteceram na reta final da partida
Grupos C, F, H e J da Copa do Mundo têm vantagem; saiba o motivo
Sorteio nesta sexta-feira define o caminho das seleções para o torneio em 2026
