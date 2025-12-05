Ola Aina joga pelo Nottingham Forest - AFP

Publicado 05/12/2025 11:14 | Atualizado 05/12/2025 12:40

Ola Aina surpreendeu e virou assunto na Inglaterra ao compartilhar situações pessoais a crianças e adultos para pedir conselhos durante um programa. O problema é que o zagueiro do Nottingham Forest falou demais ao revelar ter envolvimento amoroso com a namorada de outro jogador, criando um desconforto que ganhou força nas redes sociais.



Durante a participação no programa do Canal 4, Aina afirmou que vinha conversando com a companheira de um colega de profissão e que ambos demonstravam interesse mútuo. As crianças e adultos que participavam recomendaram que ele fosse sincero e assumisse o que sentia.



"Meu dilema é que estou conversando com a namorada de outro jogador. Não posso dizer o nome. Eu gosto mais dela e sei que ela gosta mais de mim também", afirmou.

Com a repercussão do vídeo, o defensor voltou atrás e reforçou que o conteúdo não tem relação com sua vida pessoal. Ele explicou que tudo fazia parte de um roteiro criado exclusivamente para entretenimento.



“O enredo não reflete minha vida, meus relacionamentos ou qualquer pessoa ligada a mim. Não é baseado na realidade de forma alguma”, disse o jogador.



Aina ainda pediu que o público entendesse a dinâmica do programa e afirmou que jamais teria uma postura desrespeitosa.