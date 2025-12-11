Confronto Vasco x Fluminense acontece pela terceira vez na Copa do Brasil - Imagem gerada por Ia / Gemini

Publicado 11/12/2025 07:00

Vasco e Fluminense voltam a se encontrar na Copa do Brasil após quase 20 anos. O confronto que começa nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), com o primeiro jogo da semifinal, é um tira-teimas das outras duas vezes em que os dois disputaram vaga no torneio, em clássicos que tiveram declarações polêmicas e respostas dos vencedores.



O desabafo de Roger em defesa do Fluminense



No primeiro encontro, pelas oitavas de final em 2000, o Tricolor voltava da Série C e teve que ouvir muitas provocações e menosprezo do então vice de futebol vascaíno, Eurico Miranda, desde 1999. O dirigente chegou a declarar que multaria o elenco após uma derrota no clássico antes da Copa do Brasil.



O Fluminense estava em boa fase, mas era inferior ao estrelado Vasco com Juninho, Pedrinho, Mauro Galvão (Romário estava machucado). Mesmo assim, buscou a classificação em pleno São Januário, com um 2 a 2, após 1 a 1 na ida, no Maracanã. Entre muita comemoração, Roger, destaque do time, desabafou contra os ataques de Eurico: "Aturei muito! Estava com esse time engasgado há três anos! Isso é para mostrar que o Fluminense é grande, tem que respeitar a gente”.



Autor do gol que abriu o placar no clássico decisivo, Magno Alves admite que os ataques do dirigente rival incomodaram o elenco à época. Só que, mais do que uma resposta em campo, a classificação era um objetivo para ajudar a recolocar o Fluminense de onde não deveria ter saído com os rebaixamentos no fim da década de 90.



"Sempre mexe, claro, você ser gozado pelos outros, né? No fundo fica aquela rivalidade, de você não levar desaforo pra casa, mas o importante é você fazer o seu trabalho. A nossa obrigação era fazer o nosso trabalho, independentemente do Eurico e do que ele falava", disse Magno Alves a O DIA.



"A gente tinha que honrar a camisa do Fluminense. Fizemos um bom jogo, fomos a São Januário e nos classificamos", completou o ídolo tricolor.



O time A do Vasco de Renato Gaúcho



Seis anos depois, os dois rivais voltaram a se encontrar, mas pela semifinal da Copa do Brasil de 2006. O clima de animosidade era menor, mas também teve uma declaração polêmica de Petkovic, um dos destaques do Fluminense, que considerou o time reserva (B) do Vasco melhor que o titular (A).



Após vencer por 1 a 0 na ida mesmo sem ter o favoritismo, o Cruz-Maltino avançou com um empate em 1 a 1 na volta. Foi a vez de Renato Gaúcho, então técnico vascaíno, responder: "Prazer, Pet, meu time é A". E o comandante teve papel essencial na classificação à decisão.

"O trabalho foi de extrema importância. Ele pegou um grupo desacreditado em 2005 e conseguiu fazer o time crescer desde que cada um fizesse o seu melhor dentro do que pedia. E ele sempre soube falar a língua do jogador como ninguém, tinha todos na mão. Todos corriam por todos e, principalmente, por ele", avaliou Fábio Braz, zagueiro do Gigante da Colina à época.

"Eu nunca vi um time tão unido e tão fechado como aquele", relembrou o ex-jogador. Nada abalava a confiança do elenco, nem mesmo o pênalti perdido por Edilson Capetinha na reta final do segundo jogo da eliminatória, no Maracanã: "Tinha certeza de que não perderíamos. Na parte defensiva, nos olhávamos, víamos o sangue nos olhos de todos e falávamos: 'Não vão fazer nada aqui'".

O que esperar do próximo encontro?

Fábio Braz aproveitou para dar seu palpite para a semifinal desta temporada. "O nível está bem equilibrado. Apesar de o Fluminense vir numa sequência boa de vitórias, o Vasco tem ótimos jogadores, que sabem decidir e podem decidir a qualquer momento. Acho que vai ser um jogo bem disputado", analisou.

Magno Alves também não vê favoritismo do Tricolor, mesmo em melhor momento. "É aquela velha história, é clássico. Óbvio que eu vou torcer pelo Fluzão, vem de uma boa sequência no Brasileiro, mas aí já muda, passa para outro torneio. Acho que vão ser dois jogos bem legais".