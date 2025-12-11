Fluminense e Vasco se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil - Lucas Merçon/Fluminense FC

Fluminense e Vasco se enfrentam pela semifinal da Copa do BrasilLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 11/12/2025 07:30 | Atualizado 11/12/2025 07:32

Rio - Em clima de decisão, Vasco e Fluminense iniciam a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. O clássico carioca acontece nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal. No primeiro duelo da disputa, o Cruz-Maltino será o mandante. Já o Tricolor terá o mando de campo da volta, domingo (14), às 20h30, também no Maraca.

No Brasileirão, o Fluminense venceu no primeiro turno por 2 a 1, enquanto o Vasco levou a melhor no returno e venceu por 2 a 0. Pela terceira vez na história, os rivais se enfrentam na Copa do Brasil. Em 2000, o Tricolor levou a melhor, com direito a resposta a Eurico Miranda. Já em 2006, o Cruz-Maltino deu o troco e avançou à final — e terminou vice-campeão após perder para o Flamengo.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Amazon Prime Video (streaming), do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Vasco

Na contramão da boa fase do Fluminense, o Vasco vive o seu pior momento sob o comando de Fernando Diniz e chega sob desconfiança para a semifinal. Nos últimos oito jogos do Brasileirão, o Cruz-Maltino perdeu sete e venceu apenas um. Porém, nem mesmo a goleada sobre o Internacional (5 a 1) foi o suficiente para recuperar a confiança do time, que perdeu para Mirassol e foi goleado pelo Atlético-MG (5 a 0).

A má fase do Vasco acontece justamente logo após o melhor momento da era Diniz. Entre o fim de agosto e o fim de outubro, o Cruz-Maltino conquistou sete vitórias em 12 jogos, incluindo o Fluminense (2 a 0). Agora, a fase é diferente para o reencontro. Para o novo clássico, o técnico Fernando Diniz terá o desfalque de Lucas Piton, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo e está fora da temporada.

Como chega o Fluminense

Invicto há sete jogos, o Fluminense chega embalado para o clássico e em um momento bem melhor em relação ao último encontro com o Vasco, quando perdeu por 2 a 0. O Tricolor das Laranjeiras venceu quatro das últimas sete partidas, incluindo o clássico com o Flamengo, além de empatar com outros postulantes ao título como Palmeiras e Cruzeiro.

Com a boa campanha na reta final do Brasileirão, o Fluminense saltou na tabela e confirmou a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Para o jogo contra o Vasco, o técnico Luis Zubeldía terá o desfalque de Canobbio, que está suspenso, além de Cano, lesionado. A tendência é que Soteldo seja titular, enquanto Everaldo seja mantido no time inicial.

Vasco x Fluminense

Copa do Brasil - Jogo de ida da semifinal

Data e horário: 11/12/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Acosta; Serna, Soteldo e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)