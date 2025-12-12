Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 12/12/2025 18:50 | Atualizado 12/12/2025 19:24

Rio - A musa do Olimpia, Eli Villagra, costuma visitar o Brasil de vez enquanto. Em seu perfil oficial no Instagram (@elivillagra_barbie), a beldade publicou imagens em que aparece pilotando um jet-ski na praia do Caixa d'Aço, na cidade de Porto Belo, em Santa Catarina.

"Muito linda", "Esse sozinho me ganhou", "Aproveite esse lugar magnífico", foram recados de alguns seguidores do Brasil na página da beldade.

Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli Villagra tem mais de 311 mil seguidores no Instagram. A beldade faz muito sucesso em seu país.