Votação na Câmara dos DeputadosReprodução/TV Câmara

Publicado 16/12/2025 23:08 | Atualizado 16/12/2025 23:15

Brasília - Nesta terça-feira (16), a Câmara dos Deputados aprovou que a alíquota aplicada às Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) será de 5%. A Casa também incluiu o mesmo percentual para os clubes associativos.

"Nós fizemos duas reuniões para alinhar o texto. Numa primeira reunião, nos tínhamos acertado a retomada do texto da Câmara, mas diante de um apelo de vários parlamentares e partidos, procuramos encontrar um entendimento. Através de uma emenda de redação, estamos fazendo a equiparação da carga tributária, tanto dos clubes brasileiros quanto das SAFs. É uma maneira de termos equilíbrio tributário e, ao final, não causarmos desequilíbrio na competição", disse o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), durante a sessão.

O texto original previa que a alíquota subissem para 8,5%. SAFs se manifestaram por meio das redes sociais, na noite de segunda-feira (15), sobre o tema.

"Noite decisiva para o futebol brasileiro! O clássico de hoje acontece na Câmara dos Deputados, com a votação do PLP 108/24. Estão em pauta os destaques 9 e 10, fundamentais para impedir o aumento da carga tributária das SAFs de 5% para 8,5%. Os clubes SAF defendem uma tributação justa para estruturar e fortalecer o futebol nacional. Que a Câmara defenda o futebol brasileiro. Sim aos destaques 9 e 10 do PLP 108/24!"

