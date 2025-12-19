Cristiano Ronaldo postou foto após sair da saunaReprodução de Instagram
Cristiano Ronaldo impressiona ao postar foto do corpo sarado
Craque português completará 41 anos em fevereiro e segue se dedicando na questão física
Zuckerberg toma tapa na cara de ex-campeão do UFC durante treino e vídeo viraliza
Fundador do Facebook e da META, Mark Zuckerberg treinou recentemente com Merab Dvalishvili, ex-campeão peso-galo do UFC; assista
Volante do Vasco tem grave lesão no joelho e passará por cirurgia
Mateus Carvalho se machucou no aquecimento antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil
Algoz do Flamengo no Intercontinental, goleiro do PSG sofre fratura na mão
Safonov defendeu quatro cobranças de pênaltis na decisão
CBF tem cidade favorita para primeira final única da Copa do Brasil
Edição de 2026 será a primeira com jogo único na decisão. Brasília lidera disputa
Seleção Mineira de Jiu-Jitsu é definida pela FJJEMG após temporada histórica
Criada em 2023, a Seleção Mineira de Jiu-Jitsu é composta atualmente por 18 atletas que se sobressaem ao longo da temporada
