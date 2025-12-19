Cristiano Ronaldo postou foto após sair da sauna - Reprodução de Instagram

Cristiano Ronaldo postou foto após sair da saunaReprodução de Instagram

Publicado 19/12/2025 11:03

Um dos maiores nomes no cenário do futebol mundial, o astro português Cristiano Ronaldo continua ostentando um excelente preparo físico aos 40 anos. Para atestar a boa forma, o jogador compartilhou uma imagem nas redes sociais exibindo o corpo atlético.



Ele mostrou um comparativo dos últimos dez anos. Em 2015, o atleta estava no auge da carreira no Real Madrid e dividia o centro das atenções no mundo da bola com o argentino Lionel Messi, à época, principal nome do rival Barcelona.



Cristiano Ronaldo irá completar 41 anos no próximo dia 5 de fevereiro. O físico exibido pelo atleta foi elogiado por seguidores nas redes.



O jogador português prepara agora o seu retorno para as competições oficiais. Seu clube, o Al-Nassr, da Arábia Saudita, jogará novamente no domingo, dia 21, após quase um mês de pausa.



Comandada pelo treinador Jorge Jesus e ainda com o atacante João Félix no elenco, a equipe enfrenta o Al-Najma, pela Liga da Arábia Saudita. Embalado no torneio, o Al-Nassr lidera a competição com 100% de aproveitamento em nove rodadas.