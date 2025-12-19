Éder Militão sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerdaThomas Coex / AFP

Éder Militão desembarcou no Rio de Janeiro na noite de quinta-feira (18) enquanto segue o processo de recuperação de uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com comprometimento do tendão. O defensor do Real Madrid e da seleção brasileira reforçou que o foco principal é voltar em plenas condições físicas para estar à disposição de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo.
“Sem previsão (de retorno). Prioridade é a Copa do Mundo. Fazer as coisas bem para poder voltar bem. 100% (confiante)”, afirmou o jogador ao chegar à cidade de muletas.
Quando Militão volta a jogar

Militão se machucou em 7 de dezembro, durante a derrota do Real Madrid por 2 a 0 para o Celta de Vigo, no estádio Santiago Bernabéu. A expectativa do departamento médico do clube espanhol é que o defensor volte a atuar em abril de 2026, poucos meses antes do início da Copa do Mundo, prevista para junho.

Histórico recente preocupa

Considerado peça importante da seleção brasileira, Militão sofre com uma sequência de problemas físicos. Essa é a segunda lesão grave enfrentada nos últimos dois anos.
Em novembro de 2024, ele ficou afastado por 234 dias por causa de uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Já em no fim deste ano, sofreu uma lesão muscular enquanto defendia a seleção brasileira, antes do novo problema na mesma perna.