Éder Militão sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerdaThomas Coex / AFP
Militão evita dar prazo para retorno: 'Prioridade é a Copa do Mundo'
Zagueiro do Real Madrid desembarcou no Rio com o auxílio de muletas
Histórico recente preocupa
Arrascaeta aparece em lista de 100 melhores jogadores do mundo de jornal inglês
Uruguaio foi o grande destaque do Flamengo na vitoriosa temporada de 2025
CBF confirma estádio de Copa, datas e programação para amistosos do Brasil
Seleção enfrentará França e Croácia em março, nos Estados Unidos, como preparação para o Mundial
Textor admite divergência com Davide Ancelotti e explica saída: 'Diferentes visões'
Treinador italiano não concordou com a demissão do preparador físico Luca Guerra
Final na Bolívia confirma Botafogo com jogo na altitude na pré-Libertadores
Glorioso enfrentará equipe boliviana na 2ª fase preliminar em busca de vaga nos grupos
Endrick será o camisa 9 do Lyon e acordo prevê chances como titular
Jogador será emprestado pelo Real Madrid até julho de 2026
