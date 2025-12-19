Marcelo Teixeira, presidente do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Publicado 19/12/2025 19:25





Leia mais: Ferrari anuncia data de lançamento do carro para 2026 São Paulo - O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, esfriou o interesse em Gabigol. Em entrevista à 'ESPN', o mandatário contou que fez no passado uma "proposta ousada" para o atacante, que escolheu reforçar o Cruzeiro. De acordo com ele, a prioridade de investimento já não é mais a mesma.





Leia mais: CBF confirma estádio de Copa, datas e programação para amistosos do Brasil "A prioridade era a vinda dele, antes do Neymar. Era importante para o Santos contar com ele. Fizemos uma proposta ousada, de mercado. Ele escolheu o Cruzeiro para disputar mais competições. Hoje é uma outra realidade", disse o dirigente.

"Ele é um bom jogador, identificado com o Santos. Mas a prioridade de investimento não é a mesma. Quando você abre uma conversa e você nota que a pretensão continua sendo em um nível maior, o Santos não tem condições. Não há como prosseguir com a negociação. Poderíamos fazer uma proposta em uma realidade financeira de hoje", finalizou.

Gabigol em treino do Cruzeiro Gustavo Martins / Cruzeiro



Depois da eliminação do Cruzeiro para o Corinthians na Copa do Brasil, com um pênalti perdido pelo atacante, o futuro de Gabigol no Cruzeiro ficou em aberto.