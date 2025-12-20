Anderson Silva superou o ex-campeão dos meio-médios do UFC Tyron WoodleyGiorgio Viera / AFP
Anderson Silva volta ao boxe com nocaute técnico e manda recado a Chris Weidman
Lenda do MMA supera ex-campeão do UFC Tyron Woodley e já planeja próxima luta
Botafogo recusa proposta de empréstimo por volante Newton
Diretoria da SAF alvinegra, entretanto, não descarta negociar em definitivo em caso de um bom valor
Ex-Real Madrid elogia Flamengo em final com PSG: 'eu me surpreendi'
Aposentado, Kroos vê força dos principais times brasileiros após o Intercontinental
Decisivo contra a queda em 2023, Vegetti busca primeiro título pelo Vasco
Cruz-Maltino vai enfrentar o Corinthians no domingo (21), a partir das 18h, pela final da Copa do Brasil
Thiago Santos vai deixar o Fluminense para reforçar o Coritiba
Jogador rescindirá contrato de forma amigável com o Tricolor
Pulgar faz tatuagem das taças que conquistou com o Flamengo em 2025
Desenho também leva uma imagem da festa da torcida no AeroFla
