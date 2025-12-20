Anthony Joshua acerta um cruzado de direita em Jake Paul - Giorgio Viera / AFP

Publicado 20/12/2025 10:41 | Atualizado 20/12/2025 10:41

Jake Paul voltou a perder uma luta de boxe após quase três anos, desta vez para o campeão olímpico Anthony Joshua, campeão olímpico e ex-dono do cinturão mundial dos pesos-pesados. Para piorar, o youtuber americano que levou nocaute técnico foi encaminhado ao hospital com duas fraturas na mandíbula.



Jake Paul compartilhou imagem do raio-x de sua mandíbula com duas fraturas Reprodução de Instagram

O próprio Jake Paulo divulgou imagens do raio-x nas redes sociais e adotou tom bem-humorado ao comentar a situação, já mirando um possível próximo desafio.



“Mandíbula partida em dois. Me dê o Canelo em 10 dias”.



A provocação foi direcionada ao Saul "Canelo" Alvarez, campeão dos super-médios. O youtuber acusa o pugilista mexicano de romper um contrato assinado para uma luta entre os dois, na Arábia Saudita.



Planos do youtuber para o futuro



Mesmo com a lesão, Paul afirmou que não pretende interromper a carreira de lutador de boxe e já pensa no retorno às competições.



“Hora de descansar, recuperar as energias e voltar à categoria peso-cruzador”.



Como foi Jake Paul x Anthony Joshua



O youtuber adotou uma estratégia mais cautelosa, apostando na movimentação e evitando trocas diretas. Anthony Joshua manteve postura paciente, pressionando aos poucos e controlando o centro do ringue.



O desgaste do americano ficou evidente no quinto round, quando Joshua passou a conectar golpes mais fortes e conseguiu duas quedas do adversário. No assalto seguinte, o britânico intensificou o ataque, aplicou mais duas, o que forçou o árbitro a encerrar o combate por nocaute técnico.





