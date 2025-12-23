Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Rio - Conhecida como "Barbie Paraguaia", a modelo Eli Villagra é musa e torcedora do Cerro Porteño. A beldade afirma que desperta a inveja em muitas pessoas. Porém, na opinião da beldade, essa situação não é principalmente por conta da sua beleza.
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
"Existe algo que não se compra, chama-se carisma e um bom coração. Sinto que, mais do que coisas superficiais, o que elas invejam é que sou uma pessoa muito querida, que brilho onde quer que eu vá e que as coisas vão bem para mim, porque nunca agi com maldade ou com a intenção de magoar ninguém", contou em entrevista ao portal "Popular".
Dona de um corpo escultural e com mais de 317 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram (@elivillagra_barbie), a beldade acredita que seu sucesso financeiro também gera incomodo. 
"Obviamente, também as incomoda o fato de eu ser bem-sucedida, bonita, sexy, inteligente e muito trabalhadora, mas essas mesmas pessoas que me chamam de interesseira não chegam nem perto do que eu sou", concluiu.