Junior Sornoza seguirá no Independiente del Valle, mas agora como auxiliar-técnico - Divulgação

Publicado 28/12/2025 14:28

deixa o time, mas segue no Independiente del Valle, agora como integrante da comissão técnica.

Junior Sornoza, ex- Fluminense e Corinthians, decidiu se aposentar como jogador de futebol e começar uma nova carreira aos 31 anos. Ele, agora como

"Chegou a hora de orientar os jogadores mais jovens pelo lado de fora do campo", disse Sornoza em sua despedida.

O anúncio foi feito pelo clube equatoriano, que confirmou seu novo auxiliar-técnico.



"Obrigado pela magia, pelos títulos e por escolher ficar em casa neste novo capítulo como auxiliar-técnico", postou o clube equatoriano.



O equatoriano atuou no futebol brasileiro entre 2017 e 2019. Nas duas primeiras temporadas, ele atuou 96 vezes pelo Fluminense. Já no último ano, esteve no Corinthians, onde conquistou o Campeonato Paulista de 2019 e jogou 46 partidas.



Sornoza depois transferiu-se para LDU e Tijuana, do México, antes de retornar ao Independente del Valle, onde está desde 2021 e conquistou uma Copa Sul-americana e uma Recopa.