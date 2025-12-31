Roberto Carlos - Divulgação/Instagram @oficialrc3

Roberto CarlosDivulgação/Instagram @oficialrc3

Publicado 31/12/2025 10:59 | Atualizado 31/12/2025 16:25

Rio - Roberto Carlos passou por um procedimento para inserção de cateter e está internado em um hospital em São Paulo. A informação foi publicada pelo jornal 'AS' nesta quarta-feira (31).

Ao jornal espanhol, o ex-lateral tranquilizou: "Agora estou bem e sob vigilância constante".

Ainda de acordo com o periódico, ele precisou ser internado para a inserção do cateter. O procedimento deveria durar 40 minutos, mas levou quase três horas.

O ex-lateral-esquerdo está fora de perigo. Ele ficará em observação por mais 48 horas para ver se a evolução será positiva, conforme informou o 'AS'.