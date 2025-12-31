Roberto CarlosDivulgação/Instagram @oficialrc3
Ex-lateral Roberto Carlos tranquiliza após problema cardíaco: 'Estou bem'
Ele precisou ser internado para inserção de cateter, segundo informou o espanhol jornal 'AS'
Roberto Carlos se manifesta após procedimento; hospital divulga boletim médico
Ex-jogador encontra-se clinicamente estável, informou o hospital
Arias aponta prioridade ao Fluminense em caso de retorno ao Brasil
Meia-atacante citou o carinho que tem pelo Tricolor
Entenda a pendência que ainda separa Guilherme Arana do Fluminense
A questão não envolve o Tricolor
Supercopa Rei: CBF define data e local do jogo entre Flamengo e Corinthians
A competição coloca frente a frente os vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2025
Retrospectiva 2025: Fluminense brilhou no Mundial, mas lidou com decepção em outras Copas
Tricolor avançou até a semifinal do torneio que aconteceu no meio do ano
Lucas Paquetá pode virar realidade no Flamengo
Jogador deixaria o West Ham na janela de janeiro
