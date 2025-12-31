Roberto Carlos postou foto sorrindo no hospital - Reprodução/Instagram @oficialrc3

Publicado 31/12/2025 16:21 | Atualizado 31/12/2025 16:34

O ex-jogador Roberto Carlos está internado Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após realizar um procedimento no coração . Por meio de publicação em uma rede social nesta quarta-feira (31), ele agradeceu as mensagens que recebeu e destacou que está "ansioso para voltar à plena forma física".

"Gostaria de esclarecer recentes informações. Passei por um procedimento médico preventivo, previamente planejado com a minha equipe médica. O procedimento foi bem sucedido e estou bem. Não tive ataque cardíaco".

"Estou confiante, me recuperando bem, e ansioso por voltar à plena forma física e retomar os meus compromissos profissionais e pessoais em breve. Agradeço de coração todas as mensagens de apoio, carinho e preocupação. Quero tranquilizar todos de que não há motivo para alarme. Muito obrigado à toda equipe médica que cuidou de mim".

O jornal O Dia entrou em contato com a assessoria do Hospital Vila Nova Star, que informou que Roberto Carlos foi internado na segunda-feira (29), "após consulta de rotina em consultório com o Dr. Walter Ayres Jr., quando foram solicitados exames para a realização de um check-up".



Ainda de acordo com o boletim, "durante a avaliação, a angiotomografia de coronárias identificou obstrução coronariana, sendo indicada angioplastia coronariana, realizada no mesmo dia, com pleno sucesso e sem intercorrências".

O hospital ainda informa que Roberto Carlos evolui de forma satisfatória e está clinicamente estável.

Veja o boletim médico

O ex-jogador Roberto Carlos foi internado no Hospital Vila Nova Star em 29/12/2025, após consulta de rotina em consultório com o Dr. Walter Ayres Jr., quando foram solicitados exames para a realização de um check-up .

Durante a avaliação, a angiotomografia de coronárias identificou obstrução coronariana, sendo indicada angioplastia coronariana, realizada no mesmo dia, com pleno sucesso e sem intercorrências.

O paciente evolui de forma satisfatória, encontra-se clinicamente estável, assintomático, em pós-operatório, sob observação em leito de UTI, conforme protocolo assistencial da instituição.



Dr. Walter Ayres Jr. – Médico titular

Dr. Lucas Trindade Cantú Ribeiro – Cardiologista clínico responsável

Dr. Daniel Favarão Del Negro – Diretor Geral do Hospital Vila Nova Star

Dr. Paulo Marcelo Gehm Hoff – Diretor Clínico do Hospital Vila Nova Star