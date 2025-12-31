Savarino em ação durante jogo do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Fluminense realiza consulta por Savarino, do Botafogo
O camisa 10 foi peça fundamental para o Glorioso nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2024
Fluminense realiza consulta por Savarino, do Botafogo
O camisa 10 foi peça fundamental para o Glorioso nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2024
Imagens da nova camisa do Flamengo vazam na web; confira
A peça deve ser lançada em janeiro
Santos acerta renovação de contrato de Neymar
Novo vínculo vai até o dia 31 de dezembro de 2026
Lateral do Vasco, Paulo Henrique entra na mira de clube da Arábia Saudita
O camisa 96 foi um dos destaques do Cruz-Maltino na temporada
Pai de Gerson revela conversa com acionista majoritário da SAF do Cruzeiro: 'Gostei do papo'
Marcão destacou que ficaria feliz de ver o filho na Copa do Mundo
Marçal comemora renovação de contrato com o Botafogo: 'Aqui é a minha casa'
Novo vínculo já apareceu no BID da CBF
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.