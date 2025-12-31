Savarino em ação durante jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/12/2025 18:50 | Atualizado 31/12/2025 18:50

Rio - O Fluminense fez uma consulta por Savarino, meia-atacante do Botafogo . O Tricolor realizou contatos iniciais com o Glorioso e ainda não formalizou uma proposta, segundo informou o 'ge'.

Savarino foi um dos principais nomes do Botafogo na temporada de 2024. O meia-atacante foi fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Em 55 jogos naquela temporada, ele anotou 14 gols e distribuiu 12 assistências.

Ele seguiu no Botafogo para a temporada de 2025, mas lidou com lesões e não manteve o mesmo nível. Ele participou de 48 jogos, fez seis gols e deu sete assistências - uma delas para Igor Jesus na vitória por 1 a 0 sobre o PSG.



O Glorioso vê o venezuelano como um atleta importante e identificado. Por outro lado, segundo o site, a SAF não iria se opor a negociá-lo se a proposta for considerada positiva.



A contratação do meia-atacante atenderia um dos pedidos de Zubeldía para o Fluminense. Afinal, Savarino tem as características de um meia e também pode atuar pelos lados do campo.