Rio - O pai e empresário de Gerson, Marcão, revelou que conversou com o acionista majoritário da SAF do Cruzeiro, Pedrinho. Em entrevista à Itatiaia, ele abordou as negociações e contou que ficaria feliz de ver o filho na Copa do Mundo.
"A gente está indo bem (nas negociações). É focar na Copa do Mundo, mas o projeto Cruzeiro é muito positivo para o Gerson. Ele é um jogador pretendido por muitos clubes brasileiros. Quando chega de férias, claro, todo mundo quer", afirmou Marcão.
"Eu bati um papo com o Pedrinho. Gostei do papo com ele. Ele é um cara muito sincero, mineiro… Falei que temos o projeto Copa do Mundo. Esse projeto é muito importante. Ficaria muito feliz de ver meu filho na Copa. E ficar perto da Seleção, perto de todo mundo, fica mais fácil. Estou muito otimista com esse projeto", completou.
Na conversa, ele também citou a importância de Bruno Spindel "em qualquer ação envolvendo o Gerson". O dirigente trabalhou no Flamengo com o Coringa e, nesta semana, foi anunciado como o novo Executivo de Futebol do Cruzeiro. 
"O Spindel vai ser muito importante em qualquer ação, qualquer situação envolvendo o Gerson. Tenho um braço de amizade muito grande com ele. Confiança. Não só eu, como o Gerson. Mas friso que somos do Zenit. Temos quatro anos de contrato. Tudo que acontecer, acontecerá se partir do Zenit", disse Marcão.