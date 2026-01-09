Veronica Almiron é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram
Musa do Cerro faz ensaio sensual e pergunta para seguidores: 'Qual preferem?'
Veronica Almiron tem mais de 214 mil seguidores
Vasco sofre com assédio europeu sobre Rayan e tenta se proteger
Atacante já recebeu sondagens de times da Alemanha, Inglaterra, Itália, Portugal e Rússia
Rio Summer National Open abre temporada da CBJJD e encerra 1º lote de inscrições nesta sexta
Primeira etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026, Rio Summer acontece nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, no Velódromo
Vélez Sarsfield aciona Botafogo na Justiça e cobra dívida por Montoro
Clube argentino cobra mais de R$ 8 milhões
Manchester City pode enviar proposta por Wesley, ex-Flamengo
Clube inglês monitora jogador e já fez sondagem
Diretor do Fluminense detalha negociações e mantém esperança por Hulk
Paulo Angioni admite interesse em Nino e garante permanência de Freytes em 2026
Taça em homenagem a Apolinho e valores: veja os detalhes do Carioca de 2026
Cerimônia de abertura do Estadual aconteceu nesta quinta-feira (8)
