Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 07/01/2026 09:30

Rio - Dona de um corpo escultural, a musa do Olimpia, Leidy Cardozo levou seus fãs ao delírio ao publicar mais um ensaio em seu perfil oficial no Instagram. A beldade publicou imagens em que aparece vestindo apenas um biquíni e sensualizando.

Bastante conhecida no Paraguai, Leidy Cardozo tem mais de 279 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram (@leidycardozopy).