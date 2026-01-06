Maricá perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0, pela segunda rodada da Copinha - Gênesis Siqueira / Maricá FC

Publicado 06/01/2026 23:30

Rio - O Maricá lutou até o fim, mas perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0, nesta terça-feira (6), no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O gol da vitória da equipe paranaense foi marcado pelo atacante Ruan, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Apesar do favoritismo da Piazada do Caju, os Crias do Tsunami impuseram intensidade, pressionaram a saída de bola e criaram boas oportunidades, controlando boa parte das ações ofensivas desde o início. Porém, uma falha da defesa aos 36 minutos do primeiro tempo resultou no gol do atacante Ruan.

Na etapa final, o domínio do Maricá foi maior, principalmente após o lateral João Vitor, do Athletico-PR, receber cartão vermelho. Em vantagem numérica, os Crias do Tsunami intensificaram a pressão e empilharam chances, mas esbarraram em uma noite inspirada do goleiro Maksym.

Apesar da derrota, o Maricá ainda tem chances de classificação para a próxima fase da Copinha. Os Crias do Tsunami voltam a campo contra o Osasco Sport, na sexta-feira (9), às 18h45 (de Brasília), e precisam de uma vitória simples para garantir a vaga.