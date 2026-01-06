Ana Paula Galli é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Rio - A musa do Cerro Porteño, Ana Paula Galli, fez críticas a algumas mulheres que tem o costume de se relacionar com homens comprometidos. A beldade afirmou que essa atitude tem sido bastante comum nos dias atuais.
Ana Paula Galli é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
"Extremamente comum. Algumas mulheres até transformaram isso em passatempo. Primeiro, observar. Se ele deixar acontecer, adeus. O problema não é só dela", disse em entrevista ao portal "Popular".
Na opinião de Ana Paula, a atitude demonstra uma falta de auto estima. A modelo aconselhou que estas mulheres parem de agir assim.
"Encontre o seu próprio amor, pare de implorar por afeto dos outros e, se precisar, faça uma peregrinação", concluiu.