Ana Paula Galli é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instaagram

Publicado 11/01/2026 10:00

Rio - A musa do Cerro Porteño, Ana Paula Galli, deu uma declaração polêmica sobre a forma como entende os relacionamentos. A beldade afirmou que infidelidade não é a pior coisa que pode acontecer para uma mulher em um namoro.

"Prefiro homens infiéis que pão duros. É melhor que eles gastem as nossas emoções, que não gastem nada. Ser pão duro seca os relacionamentos. Não aceito infidelidade, mas é menos pior", disse a beldade em entrevista ao site "Popular".

Dona de um corpo escultural, Ana Paula Galli faz muito sucesso em seu país. Ela tem no total mais de 90 mil seguidores no Instagram (@anapaulagallioficia).