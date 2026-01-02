Gabigol será emprestado para o Santos - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Gabigol será emprestado para o SantosGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 02/01/2026 10:30

Rio - Gabigol é o novo reforço do Santos. Sem clima no Cruzeiro, o atacante será emprestado ao Peixe até dezembro de 2026, com opção de compra. O jogador, inclusive, não vai se apresentar em Belo Horizonte para o início da pré-temporada sob comando do técnico Tite.

Contratado no início deste ano, Gabigol não correspondeu as expectativas e terminou a temporada no banco de reservas. O jogador, aliás, manifestou o desejo de sair em algumas oportunidades. Para piorar a situação, o Cruzeiro contratou Tite para o lugar de Leonardo Jardim.

Gabigol não tem boa relação com Tite. No ciclo para a Copa do Mundo de 2022, Gabigol viveu a sua melhor fase pelo Flamengo, mas não recebeu muitas oportunidades na seleção brasileira. Durante a comemoração do título da Libertadores de 2022, o atacante chegou a cantar uma música provocando o treinador.

Em sua passagem pelo Cruzeiro, Gabigol disputou 49 jogos, marcou 13 gols e deu quatro assistências. O atacante, que chegou como titular, terminou o ano no banco para Kaio Jorge, que foi o artilheiro do time na temporada com 25 gols. Na semifinal da Copa do Brasil, perdeu o pênalti decisivo contra o Corinthians.

Revelado no Santos, Gabigol anotou 83 gols e 13 assistências em 207 jogos com a camisa alvinegra entre 2013 e 2016. Contratado pela Inter de Milão, da Itália, não conseguiu se firmar e foi emprestado para o Benfica, de Portugal, além de Santos e Flamengo. Em 2020, foi contratado em definitivo pelo Rubro-Negro, onde permaneceu até 2024. Ao todo, foram 306 jogos, 161 gols, 43 assistências e 12 títulos.