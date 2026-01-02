Endrick treinou pela primeira vez no Lyon - Divulgação/Lyon

Publicado 02/01/2026 11:30

Rio - Novo reforço do Lyon para a sequência da temporada 2025/26, Endrick treinou pela primeira vez com os novos companheiros. Com isso, o atacante brasileiro já está à disposição para enfrentar o Monaco, neste sábado (3), às 13h (de Brasília), fora de casa, pela 17ª rodada do Campeonato Francês.

Fora dos planos do técnico Xabi Alonso, Endrick foi emprestado para o Lyon até o fim da temporada, em junho. O clube francês desembolsou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões) pelo empréstimo do jogador brasileiro. O atacante busca atuar mais para voltar ao radar da seleção brasileira.

Apesar do empréstimo, o Real Madrid não aceitou estipular uma opção de compra no acordo com o Lyon. O clube espanhol acredita na evolução de Endrick e aposta no seu futuro, apesar da falta de prestígio com o técnico Xabi Alonso. O treinador espanhol, no entanto, não está garantido para a próxima temporada.

No Lyon, Endrick vestirá a camisa 9, a mesma que utilizava no Real Madrid. Desde que chegou ao clube espanhol, em agosto do ano passado, o atacante disputou 40 jogos e marcou sete gols, mas foi reserva na maior parte do tempo. Apenas três jogos foram sob o comando de Xabi Alonso, totalizando 99 minutos.