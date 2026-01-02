Taça da CopinhaRodrigo Corsi / FPF-SP

Rio - A 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta sexta-feira (2). O torneio, que termina em 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, terá apenas três dos quatro clubes grandes do Rio de Janeiro: Botafogo, Fluminense e Vasco. O Flamengo, tetracampeão da competição, optou por manter seus atletas da base à disposição para a disputa do Carioca.
O torneio apresenta a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 grupos de quatro, espalhados por diferentes cidades do Estado de São Paulo. Classificam-se à segunda fase os dois melhores de cada chave. Daí para frente, jogos únicos, no estilo mata-mata. Em caso de empate, o confronto será decidido nos pênaltis.
A edição de 2026 chama atenção pelo número de estreantes. Ao todo, 22 clubes participam da Copinha pela primeira vez, entre eles o Maricá. Estreante no Carioca e Série D do Brasileirão no ano passado, o time da região metropolitana do Rio de Janeiro também tem feito história na base e disputará a competição pela primeira vez. O Tsunami está no Grupo 5 junto com Araçatuba-SP, Athletico-PR e Oeste-SP.
Ao todo, sete cariocas vão disputar a competição. Além de Botafogo, Fluminense, Vasco e Maricá, também vão disputar América, Bangu e Volta Redonda. Apesar disso, o favoritismo está com os paulistas. Maior campeão com 11 títulos, o Corinthians é um dos protagonistas, assim como o São Paulo, atual campeão. Depois de vencer em 2022 e 2023, o Palmeiras tenta recuperar o topo em 2026.

Caminhos de Botafogo, Fluminense e Vasco

O primeiro dos grandes a estrear será o Vasco. O Cruz-Maltino enfrenta o Velo Clube-SP, neste sábado (3), às 19h30 (de Brasília), em Cravinhos. O Gigante da Colina está no Grupo 12 junto com I9 (SP) e Guanabara City (GO).
Depois, será a vez do Botafogo entrar em campo, no domingo (4), às 11h, contra o Água de Marabá-PA, em Taubaté. O Glorioso está no Grupo 22 junto com o Taubaté (SP), que é o time da sede da chave, e Estrela de Março (BA).
Por fim, o último grande do Rio de Janeiro a jogar será o Fluminense. O Tricolor estreia contra o Água Santa-SP, na segunda-feira (5), às 21h30, em Santana de Parnaíba. Os Moleques de Xerém estão no Grupo 25 junto com Sfera (SP) e Brasiliense (DF).

Veja todos os grupos da Copinha 2026:

Grupo 1 – Sede: Santa Fé do Sul

Santa Fé (SP)
Chapecoense (SC)
Volta Redonda (RJ)
Alagoinhas (BA)

Grupo 2 – Sede: Votuporanga

Votuporanguense (SP)
Grêmio (RS)
Falcon (SE)
Galvez (AC)

Grupo 3 – Sede: Tanabi

Tanabi (SP)
Goiás (GO)
América-RN (RN)
Sobradinho (DF)

Grupo 4 – Sede: Bálsamo

Mirassol (SP)
Sport (PE)
Linense (SP)
Forte (ES)

Grupo 5 – Sede: Araçatuba
Araçatuba (SP)
Athletico-PR (PR)
Oeste (SP)
Maricá (RJ)

Grupo 6 – Sede: Presidente Prudente

Grêmio Prudente (SP)
Ceará (CE)
Olímpico (SE)
Carajás (PA)

Grupo 7 – Sede: Assis

Assisense (SP)
Athletic-MG (MG)
Guarani (SP)
Naviraiense (MS)

Grupo 8 – Sede: Jaú

XV de Jaú (SP)
Corinthians (SP)
Trindade (GO)
Luverdense (MT)

Grupo 9 – Sede: São José do Rio Preto

América (SP)
Bahia (BA)
Inter de Limeira (SP)
CSA (AL)

Grupo 10 – Sede: Ribeirão Preto
Comercial (SP)
América-MG (MG)
Noroeste (SP)
Atlético Piauiense (PI)

Grupo 11 – Sede: Brodowski

Bandeirante (SP)
Santa Cruz (PE)
Botafogo-SP (SP)
Tuna Luso (PA)

Grupo 12 – Sede: Cravinhos

I9 (SP)
Vasco (RJ)
Velo Clube (SP)
Guanabara City (GO)

Grupo 13 – Sede: Franca

Francana (SP)
Cruzeiro (MG)
Barra (SC)
Esporte de Patos (PB)

Grupo 14 – Sede: Patrocínio Paulista

Meia-Noite (SP)
Coritiba (PR)
Ponte Preta (SP)
Esportiva Real (RR)

Grupo 15 – Sede: Araraquara
Ferroviária (SP)
Cuiabá (MT)
América (RJ)
Quixadá (CE)

Grupo 16 – Sede: São Carlos

Grêmio São Carlense (SP)
Santos (SP)
Real Brasília (DF)
União Cacoalense (RO)

Grupo 17 – Sede: Cosmópolis

Cosmopolitano (SP)
Figueirense (SC)
Red Bull Bragantino (SP)
São Luís (MA)

Grupo 18 – Sede: Tietê

Comercial Tietê (SP)
Criciúma (SC)
XV de Piracicaba (SP)
Canaã (DF)

Grupo 19 – Sede: Sorocaba

Real Soccer (SP)
São Paulo (SP)
Maruinense (SE)
Independente (AP)

Grupo 20 – Sede: Paulínia
Paulínia (SP)
Vila Nova (GO)
Portuguesa (SP)
Operário (PR)

Grupo 21 – Sede: Guaratinguetá

Atlético Guaratinguetá (SP)
Juventude (RS)
São José (SP)
Nacional (AM)

Grupo 22 – Sede: Taubaté

Taubaté (SP)
Botafogo (RJ)
Águia de Marabá (PA)
Estrela de Março (BA)

Grupo 23 – Sede: Mogi das Cruzes

União Mogi (SP)
Fortaleza (CE)
Centro Olímpico (SP)
Confiança (PB)

Grupo 24 – Sede: Itaquaquecetuba

Itaquá (SP)
Náutico (PE)
Novorizontino (SP)
Juventude Sãmas (MA)

Grupo 25 – Sede: Santana de Parnaíba
Sfera (SP)
Fluminense (RJ)
Água Santa (SP)
Brasiliense (DF)

Grupo 26 – Sede: Embu das Artes

Referência (SP)
Real (RS)
Ituano (SP)
Ivinhema (MS)

Grupo 27 – Sede: Barueri

Palmeiras (SP)
Remo (PA)
Batalhão (TO)
Monte Roraima (RR)

Grupo 28 – Sede: Guarulhos

Flamengo de Guarulhos (SP)
Vitória (BA)
Capivariano (SP)
Rio Branco (ES)

Grupo 29 – Sede: Osasco

Osasco Audax (SP)
Atlético-MG (MG)
União Rondonópolis (MT)
QFC (RN)

Grupo 30 – Sede: São Paulo (Ibrachina Arena)
Ibrachina (SP)
Bangu (RJ)
Santo André (SP)
Ferroviário (CE)

Grupo 31 – Sede: São Paulo (Juventus)

Juventus (SP)
Retrô (PE)
São Bento (SP)
Cascavel (PR)

Grupo 32 – Sede: São Paulo (Nacional)

Nacional (SP)
Internacional (RS)
Portuguesa Santista (SP)
CSE (AL)
 