Publicado 02/01/2026 13:30

Rio - A 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta sexta-feira (2). O torneio, que termina em 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, terá apenas três dos quatro clubes grandes do Rio de Janeiro: Botafogo, Fluminense e Vasco. O Flamengo, tetracampeão da competição, optou por manter seus atletas da base à disposição para a disputa do Carioca.

O torneio apresenta a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 grupos de quatro, espalhados por diferentes cidades do Estado de São Paulo. Classificam-se à segunda fase os dois melhores de cada chave. Daí para frente, jogos únicos, no estilo mata-mata. Em caso de empate, o confronto será decidido nos pênaltis.

A edição de 2026 chama atenção pelo número de estreantes. Ao todo, 22 clubes participam da Copinha pela primeira vez, entre eles o Maricá. Estreante no Carioca e Série D do Brasileirão no ano passado, o time da região metropolitana do Rio de Janeiro também tem feito história na base e disputará a competição pela primeira vez. O Tsunami está no Grupo 5 junto com Araçatuba-SP, Athletico-PR e Oeste-SP.

Ao todo, sete cariocas vão disputar a competição. Além de Botafogo, Fluminense, Vasco e Maricá, também vão disputar América, Bangu e Volta Redonda. Apesar disso, o favoritismo está com os paulistas. Maior campeão com 11 títulos, o Corinthians é um dos protagonistas, assim como o São Paulo, atual campeão. Depois de vencer em 2022 e 2023, o Palmeiras tenta recuperar o topo em 2026.



Caminhos de Botafogo, Fluminense e Vasco

O primeiro dos grandes a estrear será o Vasco. O Cruz-Maltino enfrenta o Velo Clube-SP, neste sábado (3), às 19h30 (de Brasília), em Cravinhos. O Gigante da Colina está no Grupo 12 junto com I9 (SP) e Guanabara City (GO).

Depois, será a vez do Botafogo entrar em campo, no domingo (4), às 11h, contra o Água de Marabá-PA, em Taubaté. O Glorioso está no Grupo 22 junto com o Taubaté (SP), que é o time da sede da chave, e Estrela de Março (BA).

Por fim, o último grande do Rio de Janeiro a jogar será o Fluminense. O Tricolor estreia contra o Água Santa-SP, na segunda-feira (5), às 21h30, em Santana de Parnaíba. Os Moleques de Xerém estão no Grupo 25 junto com Sfera (SP) e Brasiliense (DF).

Veja todos os grupos da Copinha 2026:

Grupo 1 – Sede: Santa Fé do Sul



Santa Fé (SP)

Chapecoense (SC)

Volta Redonda (RJ)

Alagoinhas (BA)



Grupo 2 – Sede: Votuporanga



Votuporanguense (SP)

Grêmio (RS)

Falcon (SE)

Galvez (AC)



Grupo 3 – Sede: Tanabi



Tanabi (SP)

Goiás (GO)

América-RN (RN)

Sobradinho (DF)



Grupo 4 – Sede: Bálsamo



Mirassol (SP)

Sport (PE)

Linense (SP)

Forte (ES)



Grupo 5 – Sede: Araçatuba



Araçatuba (SP)

Athletico-PR (PR)

Oeste (SP)

Maricá (RJ)



Grupo 6 – Sede: Presidente Prudente



Grêmio Prudente (SP)

Ceará (CE)

Olímpico (SE)

Carajás (PA)



Grupo 7 – Sede: Assis



Assisense (SP)

Athletic-MG (MG)

Guarani (SP)

Naviraiense (MS)



Grupo 8 – Sede: Jaú



XV de Jaú (SP)

Corinthians (SP)

Trindade (GO)

Luverdense (MT)



Grupo 9 – Sede: São José do Rio Preto



América (SP)

Bahia (BA)

Inter de Limeira (SP)

CSA (AL)



Grupo 10 – Sede: Ribeirão Preto

Comercial (SP)

América-MG (MG)

Noroeste (SP)

Atlético Piauiense (PI)



Grupo 11 – Sede: Brodowski



Bandeirante (SP)

Santa Cruz (PE)

Botafogo-SP (SP)

Tuna Luso (PA)



Grupo 12 – Sede: Cravinhos



I9 (SP)

Vasco (RJ)

Velo Clube (SP)

Guanabara City (GO)



Grupo 13 – Sede: Franca



Francana (SP)

Cruzeiro (MG)

Barra (SC)

Esporte de Patos (PB)



Grupo 14 – Sede: Patrocínio Paulista



Meia-Noite (SP)

Coritiba (PR)

Ponte Preta (SP)

Esportiva Real (RR)



Grupo 15 – Sede: Araraquara

Ferroviária (SP)

Cuiabá (MT)

América (RJ)

Quixadá (CE)



Grupo 16 – Sede: São Carlos



Grêmio São Carlense (SP)

Santos (SP)

Real Brasília (DF)

União Cacoalense (RO)



Grupo 17 – Sede: Cosmópolis



Cosmopolitano (SP)

Figueirense (SC)

Red Bull Bragantino (SP)

São Luís (MA)



Grupo 18 – Sede: Tietê



Comercial Tietê (SP)

Criciúma (SC)

XV de Piracicaba (SP)

Canaã (DF)



Grupo 19 – Sede: Sorocaba



Real Soccer (SP)

São Paulo (SP)

Maruinense (SE)

Independente (AP)



Grupo 20 – Sede: Paulínia

Paulínia (SP)

Vila Nova (GO)

Portuguesa (SP)

Operário (PR)



Grupo 21 – Sede: Guaratinguetá



Atlético Guaratinguetá (SP)

Juventude (RS)

São José (SP)

Nacional (AM)



Grupo 22 – Sede: Taubaté



Taubaté (SP)

Botafogo (RJ)

Águia de Marabá (PA)

Estrela de Março (BA)



Grupo 23 – Sede: Mogi das Cruzes



União Mogi (SP)

Fortaleza (CE)

Centro Olímpico (SP)

Confiança (PB)



Grupo 24 – Sede: Itaquaquecetuba



Itaquá (SP)

Náutico (PE)

Novorizontino (SP)

Juventude Sãmas (MA)



Grupo 25 – Sede: Santana de Parnaíba

Sfera (SP)

Fluminense (RJ)

Água Santa (SP)

Brasiliense (DF)



Grupo 26 – Sede: Embu das Artes



Referência (SP)

Real (RS)

Ituano (SP)

Ivinhema (MS)



Grupo 27 – Sede: Barueri



Palmeiras (SP)

Remo (PA)

Batalhão (TO)

Monte Roraima (RR)



Grupo 28 – Sede: Guarulhos



Flamengo de Guarulhos (SP)

Vitória (BA)

Capivariano (SP)

Rio Branco (ES)



Grupo 29 – Sede: Osasco



Osasco Audax (SP)

Atlético-MG (MG)

União Rondonópolis (MT)

QFC (RN)



Grupo 30 – Sede: São Paulo (Ibrachina Arena)

Ibrachina (SP)

Bangu (RJ)

Santo André (SP)

Ferroviário (CE)



Grupo 31 – Sede: São Paulo (Juventus)



Juventus (SP)

Retrô (PE)

São Bento (SP)

Cascavel (PR)



Grupo 32 – Sede: São Paulo (Nacional)



Nacional (SP)

Internacional (RS)

Portuguesa Santista (SP)

CSE (AL)