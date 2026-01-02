Taça da CopinhaRodrigo Corsi / FPF-SP
Caminhos de Botafogo, Fluminense e Vasco
Veja todos os grupos da Copinha 2026:
Santa Fé (SP)
Chapecoense (SC)
Volta Redonda (RJ)
Alagoinhas (BA)
Grupo 2 – Sede: Votuporanga
Votuporanguense (SP)
Grêmio (RS)
Falcon (SE)
Galvez (AC)
Grupo 3 – Sede: Tanabi
Tanabi (SP)
Goiás (GO)
América-RN (RN)
Sobradinho (DF)
Grupo 4 – Sede: Bálsamo
Mirassol (SP)
Sport (PE)
Linense (SP)
Forte (ES)
Grupo 5 – Sede: Araçatuba
Athletico-PR (PR)
Oeste (SP)
Maricá (RJ)
Grupo 6 – Sede: Presidente Prudente
Grêmio Prudente (SP)
Ceará (CE)
Olímpico (SE)
Carajás (PA)
Grupo 7 – Sede: Assis
Assisense (SP)
Athletic-MG (MG)
Guarani (SP)
Naviraiense (MS)
Grupo 8 – Sede: Jaú
XV de Jaú (SP)
Corinthians (SP)
Trindade (GO)
Luverdense (MT)
Grupo 9 – Sede: São José do Rio Preto
América (SP)
Bahia (BA)
Inter de Limeira (SP)
CSA (AL)
Grupo 10 – Sede: Ribeirão Preto
América-MG (MG)
Noroeste (SP)
Atlético Piauiense (PI)
Grupo 11 – Sede: Brodowski
Bandeirante (SP)
Santa Cruz (PE)
Botafogo-SP (SP)
Tuna Luso (PA)
Grupo 12 – Sede: Cravinhos
I9 (SP)
Vasco (RJ)
Velo Clube (SP)
Guanabara City (GO)
Grupo 13 – Sede: Franca
Francana (SP)
Cruzeiro (MG)
Barra (SC)
Esporte de Patos (PB)
Grupo 14 – Sede: Patrocínio Paulista
Meia-Noite (SP)
Coritiba (PR)
Ponte Preta (SP)
Esportiva Real (RR)
Grupo 15 – Sede: Araraquara
Cuiabá (MT)
América (RJ)
Quixadá (CE)
Grupo 16 – Sede: São Carlos
Grêmio São Carlense (SP)
Santos (SP)
Real Brasília (DF)
União Cacoalense (RO)
Grupo 17 – Sede: Cosmópolis
Cosmopolitano (SP)
Figueirense (SC)
Red Bull Bragantino (SP)
São Luís (MA)
Grupo 18 – Sede: Tietê
Comercial Tietê (SP)
Criciúma (SC)
XV de Piracicaba (SP)
Canaã (DF)
Grupo 19 – Sede: Sorocaba
Real Soccer (SP)
São Paulo (SP)
Maruinense (SE)
Independente (AP)
Grupo 20 – Sede: Paulínia
Vila Nova (GO)
Portuguesa (SP)
Operário (PR)
Grupo 21 – Sede: Guaratinguetá
Atlético Guaratinguetá (SP)
Juventude (RS)
São José (SP)
Nacional (AM)
Grupo 22 – Sede: Taubaté
Taubaté (SP)
Botafogo (RJ)
Águia de Marabá (PA)
Estrela de Março (BA)
Grupo 23 – Sede: Mogi das Cruzes
União Mogi (SP)
Fortaleza (CE)
Centro Olímpico (SP)
Confiança (PB)
Grupo 24 – Sede: Itaquaquecetuba
Itaquá (SP)
Náutico (PE)
Novorizontino (SP)
Juventude Sãmas (MA)
Grupo 25 – Sede: Santana de Parnaíba
Fluminense (RJ)
Água Santa (SP)
Brasiliense (DF)
Grupo 26 – Sede: Embu das Artes
Referência (SP)
Real (RS)
Ituano (SP)
Ivinhema (MS)
Grupo 27 – Sede: Barueri
Palmeiras (SP)
Remo (PA)
Batalhão (TO)
Monte Roraima (RR)
Grupo 28 – Sede: Guarulhos
Flamengo de Guarulhos (SP)
Vitória (BA)
Capivariano (SP)
Rio Branco (ES)
Grupo 29 – Sede: Osasco
Osasco Audax (SP)
Atlético-MG (MG)
União Rondonópolis (MT)
QFC (RN)
Grupo 30 – Sede: São Paulo (Ibrachina Arena)
Bangu (RJ)
Santo André (SP)
Ferroviário (CE)
Grupo 31 – Sede: São Paulo (Juventus)
Juventus (SP)
Retrô (PE)
São Bento (SP)
Cascavel (PR)
Grupo 32 – Sede: São Paulo (Nacional)
Nacional (SP)
Internacional (RS)
Portuguesa Santista (SP)
CSE (AL)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.