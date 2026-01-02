Savarino foi um dos destaques do Botafogo em 2025Vitor Silva / Botafogo
Botafogo define preço por Savarino e aguarda resposta do Fluminense
Alvinegro pede dinheiro e o jovem Wallace Davi
Botafogo negocia pré-contrato com o goleiro Andrew, que está no Gil Vicente
Atleta é cria do Glorioso
Após quase ida para o Mirassol, zagueiro do Fluminense seguirá no Remo
O clube paraense oficializou a renovação de empréstimo nesta sexta-feira (2)
Arana fala pela primeira vez após acerto com o Fluminense: 'Friozinho na barriga'
Lateral é aguardado no Rio nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato
Veja a lista de inscritos do Fluminense para a Copinha de 2026
Tricolor estreia na próxima segunda-feira (5), contra o Água Santa
VP explica por que o Cruzeiro recusou propostas do Flamengo por Kaio Jorge
Rubro-Negro fez duas ofertas aos mineiros pelo atacante
Vídeo! Vasco inicia a preparação para a temporada; saiba quem se reapresentou
Jogadores realizaram testes, avaliações e trabalhos no campo
