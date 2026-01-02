Savarino foi um dos destaques do Botafogo em 2025 - Vitor Silva / Botafogo

Savarino foi um dos destaques do Botafogo em 2025Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/01/2026 12:35

Rio - Savarino pode vestir outra camisa no Rio de Janeiro. Um dos destaques do Botafogo nos últimos anos, o meia venezuelano pode se tornar reforço do Fluminense para a próxima temporada. O Alvinegro aceitou negociá-lo, mas pediu o volante Wallace Davi e uma compensação financeira, de acordo com o "ge".

Não há uma negociação aberta. O Fluminense fez uma sondagem e o Botafogo estipulou o seu preço para negociar Savarino. O Alvinegro deu apenas sinal verde para avançar com as negociações. Agora, depende do Tricolor das Laranjeiras para as partes avançarem nas conversas.

Após perder Marlon Freitas para o Palmeiras, o Botafogo busca um volante. O Alvinegro vê Wallace Davi com potencial e tentou a troca em uma negociação que envolvia a transferência de Marlon Freitas para o próprio Fluminense. Porém, o volante escolheu o projeto do Palmeiras.

Com problemas financeiros, o Botafogo passa por uma reformulação. Savarino tem um dos maiores salários do elenco e, por isso, o Alvinegro vê com bons olhos a saída. O venezuelano foi alvo do Corinthians e São Paulo, mas ele está adaptado ao Rio de Janeiro e não pretende sair da cidade.

Contratado em 2024, Savarino custou 2,7 milhões de dólares (R$ 13,2 milhões na cotação da época). O meia venezuelano, de 29 anos, soma 103 jogos, 20 gols e 20 assistências com a camisa do Botafogo. Em 2025, foram 49 partidas, seis gols e sete assistências.