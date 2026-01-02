Roberto Carlos recebeu alta após passar por cirurgia de emergência no coração - Reprodução

Roberto Carlos recebeu alta após passar por cirurgia de emergência no coraçãoReprodução

Publicado 02/01/2026 15:35

Rio - Após passar por uma cirurgia de emergência no coração, Roberto Carlos recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta sexta-feira (2). O ex-lateral estava internado desde 29 de dezembro, quando deu entrada para realização de um check-up.

"Agradeço toda equipe médica pela atenção, cuidado e acompanhamento neste período", publicou.

No último dia 29, Roberto Carlos deu entrada no hospital para realização de um check-up. Após a bateria de exames médicos, o ex-jogador foi diagnosticado uma obstrução coronariana, sendo indicado a realizar uma angioplastia.

O procedimento foi realizado no mesmo dia e sem intercorrências. Durante o período de recuperação, Roberto Carlos desmentiu boatos de que teria sofrido uma parada cardíaca. Vale lembrar que em abril do ano passado o ex-jogador adiou uma viagem ao Nepal por ter sofrido uma "doença súbita".