Matheus Cunha no jogo entre Leeds e Manchester UnitedDarren Staples / AFP

O Manchester United tropeçou mais uma vez na Premier League. Os Red Devils empataram com o Leeds por 1 a 1 em Elland Road, neste domingo (4), pela 20ª rodada do Campeonato Inglês.
O time da casa abriu o placar aos 17 minutos da etapa complementar. Brenden Aaronson venceu do marcador na corrida, invadiu a área e finalizou cruzado para balançar as redes.
No entanto, a alegria durou pouco. Afinal, Matheus Cunha deixou tudo igual aos 20 minutos. O brasileiro recebeu ótimo passe de Zirkzee e, já dentro da área, chutou na saída do goleiro Lucas Perri.
Com o resultado, o United chegou aos 31 pontos. A equipe de Manchester volta a campo na próxima quarta-feira (7), a partir das 17h15 (de Brasília), para enfrentar o Brunely, fora de casa.