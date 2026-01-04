Matheus Cunha no jogo entre Leeds e Manchester UnitedDarren Staples / AFP
Matheus Cunha marca, e Manchester United empata com o Leeds pelo Inglês
Red Devils saíram atrás, mas o brasileiro apareceu para deixar tudo igual no placar
Matheus Cunha marca, e Manchester United empata com o Leeds pelo Inglês
Red Devils saíram atrás, mas o brasileiro apareceu para deixar tudo igual no placar
Vídeo: Botafogo se reapresenta para a nova temporada
Grupo retornou ao CT na manhã deste domingo (4)
Palmeiras oficializa a contratação de Marlon Freitas, ex-Botafogo
Volante firmou vínculo válido até o fim de 2028 com o Alviverde
Anunciado, Guilherme Arana comemora acerto com o Fluminense: 'Orgulho imenso'
Vínculo com o Tricolor vai até o fim de 2029
João Fonseca desiste do ATP de Brisbane por lesão e adia estreia na temporada
Brasileiro corre risco de deixar o Top 30
Vasco deve reencontrar velho conhecido na estreia no Brasileirão
Yuri Lara, que defendeu o Cruz-Maltino em 2022, fechou com o Mirassol
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.