Gakpo celebra gol marcado pelo Liverpool sobre o Fulham - Adrian Dennis / AFP

Publicado 04/01/2026 14:41

Em uma partida com um final eletrizante, o Liverpool visitou o Fulham, no estádio Craven Cottage, neste domingo, e ficou em um justo empate por 2 a 2. Gakpo até colocou os visitantes à frente nos acréscimos, aos 49 minutos, mas Reed igualou dois minutos depois em um tiro indefensável para Alisson.



Com o resultado, o atual campeão inglês ampliou sua invencibilidade na Premier League para oito jogos, mas o quarto empate o manteve longe dos líderes, na quarta posição, com 34 pontos - o Arsenal lidera com 48. Já o Fulham, invicto há quatro jogos, chegou a 28.



Disposto a ampliar sua série positiva na Premier League e se aproximar dos líderes, o time do goleiro Alisson foi para cima dos anfitriões nos minutos iniciais do primeiro tempo, mas acabou surpreendido logo aos 16 minutos, quando o brasileiro foi superado pela finalização de Harry Wilson após um toque de calcanhar de Raúl Jiménez enganar a defesa visitante.



O gol desanimou o Liverpool e tampouco chegou a empolgar o Fulham, que também vinha de uma boa sequência de duas vitórias e um empate. Assim, o primeiro tempo se arrastou travado no meio de campo, sem nenhuma outra finalização a partir de então.



A equipe do técnico Arne Slot voltou com outra postura na etapa final. Logo após Mac Allister carimbar a trave do goleiro Leno, o alemão Wirtz aproveitou o passe de Bradley, aos 14 minutos, e igualou o placar - após revisão do VAR -, anotando seu segundo gol na Premier League. Na reta final, o Fulham foi mais agressivo em busca dos três pontos, Wilson chegou a mandar a bola no travessão.



A partida ganhou emoção nos minutos finais. Na única chance do Liverpool em 28 minutos, já aos 49 minutos do segundo tempo, Gakpo finalizou da área e virou a partida para os visitantes. Dois minutos depois, aos 51, Reed, que havia acabado de entrar, arriscou de longe e mandou a bola no ângulo direito de Alisson para igualar a partida em 2 a 2.

Brilho de brasileiros em outros jogos

Em Liverpool, Igor Thiago voltou a balançar a rede após seis jogos de jejum com estilo. O brasileiro anotou três gols no triunfo do Brentford por 4 a 2 sobre o Everton e levou sua equipe aos 30 pontos na tabela.



O atacante é vice-artilheiro da Premier League com 14 gols, seis a menos do que Haaland, do Manchester City, e está a apenas um de igualar a melhor marca dos brasileiros na competição - Gabriel Martinelli e Roberto Firmino chegaram a anotar 15 tentos em uma temporada.



Bruno Guimarães, capitão do Newcastle, também marcou e ajudou sua equipe a derrotar o Crystal Palace por 2 a 0. Thiaw completou o placar para os anfitriões, que estão no meio da tabela com 29 pontos.