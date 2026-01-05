Manchester United demitiu Ruben Amorim - Oli Scarff / AFP

Publicado 05/01/2026 10:00

Rio - Chegou ao fim a trajetória de Ruben Amorim como técnico do Manchester United. O treinador português, de 40 anos, foi demitido nesta segunda-feira (5), um dia depois de o comandante criticar publicamente a alta cúpula do clube. O desabafo ocorreu logo após o empate por 1 a 1 com o Leeds United, fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês.

Em entrevista coletiva, Ruben Amorim reclamou de ser tratado apenas como o treinador da equipe principal e cobrou mais autonomia para tomar decisões. A declaração foi interpretada como uma crítica ao diretor Jason Wilcox pela não contratação de Antoine Semenyo, revelação do Bournemouth, e foi a gota d'água para a demissão do português.

Ruben Amorim ficou 14 meses no cargo e acumulou 63 jogos no comando do Manchester United. Durante o período, o português venceu somente 24 partidas e teve um aproveitamento de 38,7%, o pior índice de um comandante da equipe neste século. O time encerrou a última temporada na 15ª posição do Campeonato Inglês, a mais baixa colocação da equipe na história da competição, e perdeu a final da Liga Europa para o Tottenham.

O Manchester United foi ao mercado e gastou 200 milhões de euros (R$ 1,5 bilhões) para mudar o panorama do time. Entre as contratados está o brasileiro Matheus Cunha, da seleção brasileira. Contudo, o time ainda não deslanchou. O conjunto vermelho está na sexta posição do Campeonato Inglês, com 31 pontos.

Considerado um dos treinadores mais promissores da nova geração, Ruben Amorim fechou com o Manchester United depois de o time inglês pagar 11 milhões de euros ao Sporting, de Portugal, pela liberação do técnico, em novembro de 2024. Ele tinha contrato até 2027. Darren Fletcher, comandante do time sub-18, assume interinamente, segundo o The Athletic.