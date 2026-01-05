Troféu do Carioca: em 2026, campeão fará menos jogos para conquistá-lo - Mailson Santana / Fluminense FC

Publicado 05/01/2026 13:00

Rio - A Globo anunciou nesta segunda-feira (5) a renovação dos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Carioca em 2026. A emissora seguirá exibindo as partidas em diferentes plataformas, como a TV aberta, SporTV, GETV e Premiere.

O Premiere transmitirá todas as partidas da competição. Já a TV Globo (TV aberta) e a GETV (YouTube) vão transmitir um jogo por rodada, enquanto o SporTV mostrará dois confrontos por rodada. O campeonato começa no dia 11 de janeiro e termina em 8 de março.

A Globo voltou a transmitir o Carioca no ano passado após quatro anos. Em 2021 e 2022, a Record transmitiu os jogos. Já em 2023 e 2024, foi a vez da Band. Em 2025, a emissora dividiu os direitos com a Globo, que voltou a exibir as partidas.

Em 2026, a Band deixou de transmitir o Carioca após três anos de exibição. A Globo conseguiu negociar um contrato de exclusividade com a Brax, que tem os direitos comerciais do torneio. Além disso, a Band também desistiu por causa da falta de retorno publicitário na edição de 2025.

Após seis anos, o Carioca voltará a ter premiação. Ao todo, R$ 90 milhões serão distribuídos. O Flamengo terá uma cota fixa de R$ 10 milhões, enquanto Botafogo, Fluminense e Vasco de R$ 6,6 milhões cada. Os outros R$ 46 milhões serão distribuídos de acordo com performance.

Quem somar mais pontos na fase de grupos leva a Taça Guanabara e ainda garante mais R$ 1 milhão de bônus. Os oito clubes que avançarem às quartas de final também receberão R$ 1 milhão. Já os quatro semifinalistas recebem R$ 5,5 milhões cada, enquanto os finalistas vão receber mais R$ 5 milhões. Por fim, o campeão embolsa outros R$ 5 milhões.