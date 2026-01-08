Gerson em ação durante jogo do Zenit, na Rússia - Divulgação / Zenit

Publicado 08/01/2026 11:05

O Cruzeiro deu um passo decisivo para viabilizar a contratação de Gerson, ao se aproximar das condições financeira exigidas pelo Zenit. Após longa negociação, o clube mineiro acertou o pagamento fixo de 26 milhões de euros (quase R$ 170 milhões), segundo a ESPN.



Entretanto, esse valor pode chegar em até 30 milhões de euros (R$ 189 milhões), já que há outros 4 milhões de euros (R$ 19 milhões) que podem ser pagos em caso de metas estipuladas.

comprou Gerson junto ao Flamengo por 25 milhões de euros

Com isso, o Cruzeiro se aproxima do valor pedido pelo Zenit, quee queria, ao menos, 30 milhões de euros para obter algum lucro. Restam detalhes para o acordo.

O volante assinará com a equipe mineira por quatro temporadas, até dezembro de 2029. Arrependido de ter trocado o Flamengo pelo futebol russo, onde atuou por 12 partidas oficias, o jogador deixou de ser chamado para a Seleção e tinha o desejo de retornar ao Brasil.





