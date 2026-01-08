Gerson em ação durante jogo do Zenit, na RússiaDivulgação / Zenit
Cruzeiro acerta valor a pagar ao Zenit e se aproxima de Gerson
Equipe mineira tenta repatriar o jogador ex-Flamengo que não quer seguir na Rússia
Taça em homenagem a Apolinho e valores: veja os detalhes do Carioca de 2026
Cerimônia de abertura do Estadual aconteceu nesta quinta-feira (8)
Kadir, do Botafogo, é convocado para defender a seleção do Panamá pela primeira vez
Jogador de 18 anos ganhou espaço entre os profissionais na reta final da temporada e se destacou
Fluminense oficializa renovação de contrato de Samuel Xavier
Novo vínculo vai até o fim de 2027
Dirigente confirma interesse do Cerro Porteño em Vegetti, atacante do Vasco
Por outro lado, ele ressaltou que a negociação é complicada
Segundo grupo de jogadores do Fluminense se apresenta e inicia a pré-temporada no CT
Atletas realizaram testes na fisiologia e na academia
Joia do Botafogo, Juninho agrada Anselmi e pode ganhar chance no Carioca
Atacante é uma das promessas das categorias de base do Glorioso
